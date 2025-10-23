Bologna, primo successo europeo: decidono Odgaard e Dallinga

Primi 3 punti in questa Europa League per il Bologna che vince 1-2 contro l’FCSB in quel di Bucarest. 3 punti che maturano nella prima frazione quando i felsinei trovano le reti che decidono la gara.

3 punti per Vincenzo Italiano, ricoverato a causa di una polmonite batterica, non riconducibile a Covid. Il Bologna si impone a Bucarest contro l’FCSB e dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e il pari contro il Friburgo centra il primo successo stagionale in Europa League. Decidono la gara i gol nel primo tempo di Odgaard e Dallinga. Nella ripresa l’FCSB prova a rientrare in partita ma si ferma all’1-2 senza riuscire a centrare la rimonta. Bologna che sale momentaneamente al 15^ posto nella League Phase in attesa delle gare delle 21.00. Un successo importante anche in ottica Serie A dove il Bologna è atteso nel weekend dall’ostica trasferta del Franchi contro la Fiorentina, vogliosa di trovare la prima vittoria in stagione.

Odgaard e Dallinga trascinano il Bologna

Termina 1-2 la sfida dell’Arena Națională di Bucarest tra FCSB e Bologna. Gara indirizzata e vinta nella prima frazione dai felsinei in gol con Odgaard e Dallinga. Bologna che parte fortissimo e al 9′ fa 0-1. Freuler recupera e allarga per Dallinga bravo a trovare Odgaard che a porta vuota fa 0-1. 3 minuti e Dallinga trova anche il gol. Da sviluppi di corner Tarnovanu respinge corto. Bravo Dallinga a fare 0-2. Al 33′ ancora pericoloso il Bologna che trova lo 0-3 ma la rete viene annullata. Magia di Orsolini, che è in netto fuorigioco su assist di Freuler. Una posizione che vanifica la sua ‘ruleta’ il suo e il tap-in successivo. Al 37′ decisivo due volte Skorupski. Da corner il portiere del Bologna si supera due volte consecutivamente sui colpi di testa di Ngezana e Sut!. 4 minuti e Skorupski è ancora decisivo, stavolta si salva col piede su Thiam, bravissimo a liberarsi di Lykogiannis ma fermato sul primo palo dal portiere polacco.

Al 54′ la riapre l’FCSB. Posizione regolare di Miculescu che scappa sulla destra e crossa al centro: Vitik respinge di testa un pallone che resta a ridosso dell’area piccola, dove Birligea in acrobazia anticipa Lucumì e batte Skorupski. Al 72′ Dallinga va vicino alla doppietta: botta dalla distanza ravvicinata, gran risposta di Tarnovanu. Passano 7 minuti e ancora Orsolini va vicino al gol. Ripartenza del Bologna e pallone teso in area piccola di Dallinga: Odgaard non ci arriva, Orsolini la tocca nello slancio ma senza inquadrare la porta. Altri 4 minuti e nuovamente Orsolini ci prova senza chiudere la gara: Orsolini sfiora l’ennesimo gol consecutivo, ma il suo destro si stampa sul palo. Dopo 5 minuti di recupero termina 1-2 il match primo successo in Europa League per il Bologna che sale a 4 punti.