Fiorentina, in Conference torna il sereno: tre gol al Rapid per rinascere

La Fiorentina prova a ripartire dopo le delusioni del campionato e a Vienna contro il Rapid conquista la seconda vittoria in Conference League. I viola con un gol per tempo hanno la meglio sugli austriaci.

Buona prova della Fiorentina in trasferta in Austria per 0-3. La squadra viola ha chiuso la gara nella ripresa, fermando una striscia incredibile della squadra viennese che andava in rete in Europa da 23 partite partite consecutive. La squadra di Stefano Pioli riesce a tornare a vincere in Europa, unico terreno di conquista della formazione toscana finora.

La squadra viola, questa sera in maglia verde, vince grazie ai gol firmati da Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Il trequartista segna fortuitamente, il centravanti firma con un bel gol di controbalzo e l’islandese con un gol di pura tecnica con controllo e tiro in corsa, in una frazione di secondo. Una buona notizia per Stefano Pioli e la sua Fiorentina che, al momento, si trova all’ultimo posto in classifica in campionato.

Il racconto della vittoria viola

La Fiorentina parte forte e colpisce subito. Dopo appena nove minuti arriva il gol del vantaggio, ma già al quarto i viola avevano sfiorato la rete con due occasioni clamorose, capitate a Viti e Dzeko, entrambe respinte sulla linea dal portiere del Rapid.

La supremazia però è evidente, almeno nella prima parte di gara. Gli austriaco, pur con i loro limiti tecnici, hanno però avuto la forza di reagire e creare qualche pericolo, soprattutto con Amane e Kara. Proprio Kara, nel finale di primo tempo, ha sfiorato il pareggio grazie a un errore di Pablo Marí, che gli ha servito involontariamente un pallone d’oro.

La giocata più bella della prima frazione è però di Fagioli: elegante e lucido, è uscito palla al piede dalla pressione davanti all’area e ha lanciato in profondità per Piccoli, che ha controllato bene ma ha calciato di poco a lato.

Nella ripresa Pioli ha gestito le energie in vista della sfida col Bologna: fuori ben prima del triplice fischio Fagioli e Nicolussi Caviglia. E un po’ di riposo anche per Edin Dzeko. Nel finale, spazio anche a Gudmundsson, bravo a sfruttare al meglio i suoi quattordici minuti più recupero con un bel gol come detto una serata comunque positiva per la Fiorentina.

La situazione della Fiorentina in classifica

Con questo successo, la formazione di Stefano Pioli resta nel gruppo di testa della League Phase Conference League. La Fiorentina infatti si trova a quota 6 punti tra le squadre che sono al momento a punteggio pieno nella mega fase a gironi. E arrivano solo buone notizie per Pioli, perché la squadra ha segnato tre reti e non ne ha subite. Oltre al fatto che ha segnato ancora Edin Dzeko