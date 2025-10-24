Conte-Chivu: quella volta che è finita quasi in rissa e offese pesanti

Domani alle 18:00 lo scontro diretto fra Napoli ed Inter, che può significare molto in vista della lotta Scudetto per questa stagione. È anche un confronto fra due tecnici sanguigni, Conte e Chivu, che si sono già incrociati in passato, facendo scattare qualche scintilla

Ci siamo, Napoli-Inter è alle porte: domani alle 18:00 le due squadre che si sono contese l’ultimo Scudetto si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona. Sfida nella sfida quella fra i due tecnici, Antonio Conte da un lato e Cristian Chivu dall’altro. Uno allenatore navigato e vincente, l’altro arrivato da pochi mesi su questi palcoscenici – almeno nelle vesti di allenatore s’intende – e subito impostosi in un gruppo da risollevare. Se da giocatori si sono già scontrati in campo, anche in panchina c’è un precedente, recente e che ha regalato scintille. Risale allo scorso campionato e ha portato ad un cartellino rosso per entrambi, parole grosse e ad una quasi rissa. Ma andiamo con ordine.

Conte contro Chivu, quando finì quasi in rissa e offese

Come dicevamo, non è la prima volta chiaramente che il percorso dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, incrocia quello del tecnico dell’Inter, Cristian Chivu. I due infatti si sono affrontati due volte già nel loro passato da giocatori in Serie A, con un bilancio in parità: vittoria di Conte con l’Italia contro la Romania a Euro 2000 e successo di Chivu con la Roma sulla Juventus nel 2003/2004. Non solo, però: c’è un precedente, che riguarda invece il passato più recente e l’inizio della carriera di Chivu in massima serie, alla guida del Parma. Il contesto è quello dell’ultimo campionato di Serie A, 2024/25, nella tesissima sfida che Napoli e Parma hanno svolto a maggio. Ed è in quel pomeriggio che a bordocampo sono volate parole pesanti e che hanno portato addirittura all’espulsione di entrambi i protagonisti.

Conte-Chivu: il precedente fra offese e quasi rissa

È il 18 maggio 2025, penultima giornata del campionato scorso. Il Parma era in piena lotta per la salvezza ed il Napoli aveva bisogno di una vittorie per sigillare il trionfo in campionato. La sfida terminerà però con uno 0-0 che non accontentava nessuno e che rimetteva tutto in discussione. Pure se per gli azzurri si trattava di un punto che permetteva di allungare sull’Inter di Inzaghi, la tensione era palpabile. In particolare nei minuti del lungo recupero c’è una differenza di vedute dopo una perdita di tempo dei ducali.

A quel punto Conte è esploso non tanto nei confronti di Chivu, quanto del vice Antonio Gagliardi: “Non vedevi l’ora, non vedevi l’ora”, esclama. E ancora: “Sei un pezzo di merda, dopo ti vengo a prendere”. L’arbitro della gara, Daniele Doveri, a quel punto si trova a sventolare due rossi, uno verso Conte e l’altro nei confronti di Chivu, che pure non era in mezzo alla diatriba.