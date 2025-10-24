Il Milan rischia grosso a San Siro, poi salva la faccia in pieno recupero e sfiora l’incredibile contro-rimonta sul Pisa: ne esce un pazzo 2-2. Nota lieta per Allegri, oltre al carattere dei suoi, un Rafa Leao ancora protagonista

Doccia fredda per il Milan. I rossoneri avevano l’occasione di blindare il primo posto e vivere un weekend tranquillo, ma invece rischiano di perdere la vetta ancora prima del turno infrasettimanale. Tutta colpa di una prestazione dapprima convincente, nel primo tempo, ma poi superficiale nella ripresa. Dopo 45 minuti dominati senza affanni, la squadra rossonera si è adagiata, convinta che bastasse poco per portare a casa i tre punti. Così il Pisa, mai vincente né a segno nelle ultime gare, ha trovato prima il pareggio e poi addirittura la forza per sognare il colpaccio, prima di essere ripreso sul 2-2.

Il Milan rischia la beffa, ma si salva al 93′: è 2-2 con il Pisa

Il match finisce 2-2, con il Milan costretto a rincorrere fino all’ultimo. A sbloccare la sfida è ancora Leao, a segno con una doppietta contro la Fiorentina e autore dell’1-0 stasera. Nel primo tempo Maignan è inoperoso, il Pisa però resta in partita e colpisce nella ripresa. Prima con il rigore siglato da Cuadrado, poi in contropiede con Nzola, abile ad approfittare di una marcatura da rivedere da parte di Athekame. Lo stesso Athekame, nel recupero, evita una sconfitta a sorpresa con un bel gol. Un 2-2 che, paradossalmente, diventa un risultato quasi da accogliere con sollievo per il Diavolo.

Milan, solo 2-2 con il Pisa. Le parole di Modric

Al termine di Milan-Pisa 2-2, il centrocampista rossonero Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni: “Rabbia? Noi l’avevamo preparata e ci aspettavamo questo tipo di partita, il Pisa è venuto a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle”.

Poi sulla marcatura speciale a lui riservata dalla squadra di Gilardino: “È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare”.