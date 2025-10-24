Importanti aggiornamenti arrivano in merito al futuro della Serie A. Nonostante il campionato 2025/26 sia soltanto alla settima giornata, la Lega Calcio ha già reso note le date ufficiali di inizio e fine della prossima stagione. Con una novità riguardo alle Nazionali e relative soste

Nonostante un campionato che sta appena entrando nel vivo, la Lega Serie A si porta avanti rendendo note le date per la nuova stagione ed anche per la Supercoppa Italiana di questa annata, che si giocherà in Arabia Saudita e che coinvolgerà Napoli, Bologna, Milan e Atalanta. Per l’occasione, diventa anche ufficiale una novità che riguarda la sosta per le Nazionali. Nell’ottica di trovare una quadra per quanto riguarda sia le troppe partite in calendario, che per dare più tempo per lavorare ai commissari tecnici, infatti, è stata resa nota una novità auspicata negli scorsi anni dalla FIFA. Vediamo di seguito tutte le date che sono state diramate, sia per quanto riguarda la stagione 2026/2027 che per la Supercoppa Italiana 2025.

Serie A, le date della nuova stagione. Novità per le Nazionali

Il campionato di Serie A 2026-27 prenderà il via nel penultimo weekend di agosto, precisamente il 22 e 23 agosto 2026, e si concluderà il 30 maggio 2027. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio di Lega riunitosi oggi.

Sono stati annunciati anche i dettagli della prossima Supercoppa Italiana, che si giocherà nuovamente in Arabia Saudita, a Riyadh, presso l’Al-Awwal Park. L’evento si terrà da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 e vedrà in campo Napoli, Bologna, Inter e Milan.

Il calendario delle partite sarà il seguente:

Semifinale A (campione di Serie A – finalista di Coppa Italia): Napoli – Milan, giovedì 18 dicembre 2025, ore 22.00 locali (20.00 italiane)

Semifinale B (vincitrice Coppa Italia – seconda classificata in Serie A): Bologna – Inter, venerdì 19 dicembre 2025, ore 22.00 locali (20.00 italiane)

Finale: vincente Semifinale A – vincente Semifinale B, lunedì 22 dicembre 2025, ore 22.00 locali (20.00 italiane).

L’ordine della finale sarà determinato in base al ranking stabilito dalla Lega.

Stagione 2025/25, le date e la novità per la sosta Nazionali

Come si diceva oltre alle date che sono state diramate per la nuova stagione, ecco una novità. La nuova stagione porterà con sé anche un cambiamento importante per quanto riguarda le pause dedicate alle Nazionali.

Entreranno infatti in vigore le modifiche stabilite dalla FIFA nel 2023: le finestre internazionali dedicate alle Nazionali passeranno da quattro a tre, diminuendo così le interruzioni dei campionati e delle coppe europee. In particolare, durante l’autunno ci sarà un’unica sosta di 16 giorni che andrà a sostituire quelle attualmente previste a settembre e ottobre. Un modo probabilmente per venire incontro sia all’esigenza dei ct di lavorare per più tempo con i propri giocatori, che dei club di non veder partire troppo spesso i propri tesserati.