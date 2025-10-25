Terminano i due anticipi delle 15 del sabato nell’ottava giornata di Serie A. L’Udinese di Runjaic conquista tre punti importanti che portano i bianconeri a quota 12 punti, mentre il Como di Fabregas va in difficoltà a Parma fermandosi sullo 0-0 e rischiando anche di lasciare l’intera posta in palio

Sono terminate le due sfide delle 15 nel sabato di Serie A. Il Como di Cesc Fabregas stavolta delude: solo 0-0 a Parma, con i gialloblu che sono stati molto più vicini alla vittoria rispetto a Nico Paz (oggi deludente) e compagni. Con questo risultato i lariani rimangono a quota 13 punti, fallendo l’aggancio al secondo posto. Tutto facile invece per l’Udinese di Kosta Runjaic, che vince 3-2 contro il Lecce. Solo vicino al gol Nicolò Zaniolo, che ha colpito una traversa. Vediamo come sono andate le due partite giocate allo Stadio Tardini ed al Bluenergy Stadium.

Il Como delude: 0-0 a Parma per Fabregas. L’Udinese stende il Lecce

Al Tardini finisce senza reti la sfida tra Parma e Como, al termine di una gara combattuta, nella quale la squadra di Fabregas non rispetta le attese. Nel primo tempo i padroni di casa creano le occasioni più pericolose: Cutrone viene prima fermato dal portiere Butez e poi colpisce la traversa, mentre Bernabé impegna ancora la difesa lariana. Il Como, pur sotto pressione, riesce a mantenere l’equilibrio grazie a una buona organizzazione difensiva.

Nella ripresa Fabregas interviene con due cambi, inserendo Kuhn e Diao per dare maggiore spinta offensiva. Il Como cresce nel gioco ma fatica a rendersi concreto negli ultimi metri, con Nico Paz meno brillante del solito. Negli ultimi minuti il Parma tenta l’assalto finale, senza trovare precisione sotto porta. L’occasione più nitida nel finale è del Como: Douvikas prova una conclusione acrobatica che sfiora il bersaglio, fissando il risultato sullo 0-0. Spenti sia Nico Paz che Morata.

Udinese-Lecce:3-2. Super Atta

L’Udinese torna al successo superando il Lecce e interrompe un periodo difficile. La squadra di Runjaic parte con decisione. Dopo una fase iniziale di equilibrio, al 16’ i friulani sbloccano il risultato con Karlstrom, bravo a inserirsi in area da sinistra e a battere Falcone. Pochi minuti più tardi Zaniolo colpisce la traversa, sfiorando il raddoppio. Il dominio dell’Udinese si concretizza nuovamente al 37’: Atta scappa sulla fascia e serve un cross preciso per Davis, che di testa firma il 2-0.

Nella ripresa Di Francesco inserisce Banda e N’Dri per dare più vivacità al Lecce, mentre Runjaic sostituisce Davis con Buksa. Gli ospiti trovano nuova energia e al 59’ accorciano con una punizione di Berisha, complice un intervento non perfetto di Okoye. Il Lecce prova a spingere e al 71’ sfiora il pareggio, quando Goglichidze rischia l’autogol nel tentativo di anticipare Camarda.

Nel finale, però, l’Udinese chiude i conti: all’89’ Buksa segna il 3-1, mentre N’Dri trova il 3-2 in pieno recupero, senza però riaprire il match. I friulani conquistano così la prima vittoria casalinga della stagione e salgono a quota 12 punti, mentre il Lecce interrompe la serie positiva di tre risultati utili consecutivi.