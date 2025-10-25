Il conto alla rovescia verso il Clasico fra Real Madrid e Barcellona è quasi giunto al termine: domani si gioca la sfida che ferma il mondo intero. Una partita che vedrà protagonisti due giovani già affermati a livello internazionale e che fanno parlare di sé anche fuori dal campo. A partire dalla scelta delle rispettive fidanzate…

Ormai ci siamo: è tempo di Clasico nella Liga spagnola. Domenica alle 16.15 il Real Madrid ospiterà il Barcellona allo stadio Santiago Bernabeu. La squadra di Xabi Alonso ci arriva da capolista del campionato, a quota 24, ma i blaugrana di Hansi Flick sono subito dietro, a quota 22. I campioni da un lato e dall’altro non si contano, ma i fra i protagonisti più attesi ci sono anche i giovani talenti Arda Guler da un lato e Lamine Yamal dall’altro. Due giocatori che ormai si sono presi la scena a livello internazionale e che fanno parlare di sé sia in campo che fuori. Se l’asso dei catalani ha acceso la vigilia con le sue dichiarazioni (“il Real ruba e si lamenta”…), in Spagna si parla anche della sfida fra le due fidanzate dei campioncini…

Yamal contro Guler: chi è la fidanzata Nicki Nicole

Dalla scorsa estate Lamine Yamal ha iniziato a pubblicare foto insieme alla cantante argentina Nicki Nicole, che ha appena compiuto 25 anni. Già da tempo c’erano molti pettegolezzi sulla relazione fra i due. Fino a che lei è venuta allo scoperto dichiarando in una intervista a margine di una sfilata di Desigual cui ha assistito: “Sono molto felice e molto innamorata“.

Ma chi è Nicki Nicole? All’anagrafe Nicole Denise Cucco, è nata a Rosario, la stessa città argentina che ha dato i natali a Leo Messi e Mauro Icardi. Classe 2000, è una delle artiste più note della scena urban pop e reggaeton in America Latina. È diventata famosa nel 2019 grazie al brano Wapo Traketero e alla collaborazione con il produttore Bizarapp nella BZRP Music Session #13. Negli anni successivi ha ricevuto diverse nomination ai Latin Grammy, agli MTV Europe Music Awards e agli MTV Millennial Awards, oltre a vari riconoscimenti da Spotify. In Spagna ha collaborato con artisti come Saiko, Morad e Delaossa. Secondo quanto riportato dai media, avrebbe conosciuto Yamal tramite amici comuni.

Arda Guler, chi è la fidanzata Duru Nayman

E invece Arda Guler? Il fantasista turco è apparso da tempo in compagnia di Duru Nayman, sua compagna, che è recentemente finita al centro dell’attenzione mediatica, attirando grande curiosità tra i fan e la stampa. Güler, considerato uno dei maggiori talenti del calcio turco, si è ormai imposto nel Real Madrid, soprattutto con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina.

Accanto a lui, fin dai primi momenti legati al trasferimento in Spagna, è spesso apparsa Duru Nayman, giovane atleta che ha rapidamente conquistato l’interesse dei media.

Chi è Duru Nayman? Nayman, nata nel 2005, ha 18 anni ed è una giocatrice di basket del Galatasaray, dove indossa la maglia numero 23 e gioca nel ruolo di playmaker. Prima di approdare nel club attuale, aveva già militato nelle giovanili del Fenerbahçe durante la stagione 2018-2019.