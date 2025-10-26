La sfida eterna fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi prosegue a distanza: CR7 segna ancora a quasi 41 anni e tocca quota 950 gol. Rispondendo così alla doppietta del rivale di sempre, che nella notte aveva siglato un’altra doppietta in MLS. Tutti i record a cui puntano i due campioni. Con il Mondiale sullo sfondo…

Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi, la sfida prosegue senza sosta. Nell’unico modo in cui sono capaci i due campioni che hanno segnato questa epoca del calcio: a suon di gol e assist. Mancano meno di otto mesi alla Coppa del Mondo 2026, che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada, dove i due vogliono dire ancora una volta la loro nei grandi palcoscenici. Nel frattempo collezionano record, in vista del gran finale. Chi chiuderà con i numeri migliori? Non ci si può distrarre, perché si rischia di perdere il conto, ma andiamo con ordine e ripercorriamo le statistiche e i record che ancora mancano da centrare a due dei più grandi calciatori della storia, se non i più grandi.

Cristiano Ronaldo, sfida infinita a Messi: il record dei mille si avvicina

Cristiano Ronaldo ne ha fatto un altro, di gol, con il suo Al-Nassr, toccando quota 950 reti in carriera. Il suo obiettivo è chiaro: toccare quota 1000 reti. “Ma le mie sarebbero tutte in video”, ha sottolineato in una intervista al fianco dell’amico Rio Ferdinand, con frecciata ai campioni del passato come Pelé e Romario.

Il fuoriclasse portoghese ha siglato all’88’ il gol del definitivo 2-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Hazm, dopo la rete iniziale dell’ex Milan Joao Felix al 25’. Con questa marcatura, CR7 tocca quota 950 gol in carriera (con 304 assist), avvicinandosi sempre di più al traguardo dei 1000, nonostante i suoi quasi 41 anni (che compirà a febbraio).

La partita ha chiuso la sesta giornata della Saudi Pro League, che ha offerto anche un duello tutto “italiano” tra ex tecnici di Milan e Inter: Simone Inzaghi con il suo Al-Hilal ha superato 2-0 l’Al-Ittihad di Sergio Conceicao, grazie all’autogol di Mahamadou Doumbia al 41’ e alla rete di Marcos Leonardo al 57’. Pareggio a reti bianche invece per l’Al Qadisiya di Mateo Retegui, fermato sull’0-0 dall’Al Okhdood. Per la cronaca: in classifica, l’Al-Nassr comanda con 18 punti, seguito dall’Al-Taawon a 15 e dall’Al-Hilal di Inzaghi a 14, lo stesso bottino dell’Al Qadisiya di Retegui.

Messi non molla: doppietta e sfida rilanciata a Cristiano Ronaldo

Ma Lionel Messi non molla: con la doppietta fatta con l’Inter Miami poche ore prima, a sua volta è giunto a 891 gol (con 399 assist) in carriera. Ricordiamo che l’attaccante di Rosario oggi ha 38 anni ed ha appena rinnovato con l’Inter Miami fino al 2028.

Un record all’orizzonte: quello del giocatore più prolifico della storia del calcio. Chi sarà il primo a toccare le cifre tonde di 1000 gol e magari 500 assist? Senza dimenticare la suggestione Mondiale. Messi è Campione in carica con l’Argentina, avendo trionfato all’edizione in Qatar del 2022, mentre CR7 non ha mai vinto il trofeo più ambito, pur avendo centrato un successo all’Europeo e anche in Nations League. Parola al campo, la sfida continua.