Florian Thauvin, il clamoroso gesto contro il Marsiglia emoziona la rete

Ha lasciato di stucco tutto il web il gesto compiuto da Thauvin contro la sua ex squadra Marsiglia. L’attaccante ha commosso tutti per la scelta fatta sul rigore.

L’attaccante del Lens, Florian Thauvin, ha lasciato calciare al compagno Edouard il rigore del pareggio nella gara contro il Marsiglia disputata ieri. Il Lens ha poi vinto 2-1 contro l’OM. L’attaccante ex Udinese ha giocato in passato con il Marsiglia e non se l’è sentita di calciare il rigore, assecondando la voglia di Edouard di calciare con il compagno che ha poi segnato il penalty. Nella ripresa l’autorete di Pavard ha definitivamente ribaltato la gara che era stata sbloccata al 17′ da Mason Greenwood. Un gesto quello di Thauvin che ha commosso il web e che è andato immediatamente virale.

Thauvin, il gesto a sorpresa commuove il web

Florian Thauvin ha commosso tutto il web quando ha scelto di non calciare il rigore contro il Marsiglia, sua ex squadra, dal 2013 al 2015 e dal 2016 al 2021. L’attaccante, arrivato in estate dall’Udinese è ancora molto legato all’OM e ha scelto di non calciare il rigore. Al suo posto ha calciato e segnato Edouard che ha realizzato il penalty. Un gesto che assomiglia molto a quello che fece Roberto Baggio quando tornò al Franchi con la maglia della Juventus. Esito diverso dal dischetto infatti quella volta De Agostini sbagliò e bastò la rete di Fuser per regalare i 3 punti alla Fiorentina. Alla fine del match Thauvin ha svelato il motivo della scelta: “Io non me la sentivo di calciare il rigore e Edouard mi ha chiesto di tirare“. Questa la spiegazione dell’attaccante al termine della gara.

Ecco l’intervista:

🚨 Florian Thauvin 🇫🇷 « 𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘́𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡𝗩𝗜𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗜𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠. » 🥹 🎥 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/hoqNQoIrZH — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2025

Lens, stagione super

L’avvio di stagione del Lens è stato super. I ragazzi di Pierre Sage sono attualmente secondi in classifica a -1 dal PSG. I giallorossi dopo il successo 2-1 contro il Marsiglia hanno scavalcato in classifica proprio i ragazzi di De Zerbi prendendosi la seconda piazza. La gara di ieri ha visto il Lens andare in svantaggio con la rete di Greenwood. Il pari è poi arrivato dal dischetto con Edouard. Nella ripresa l’autorete di Pavard ha poi deciso la gara con il Lens ora secondo in classifica in Ligue 1.