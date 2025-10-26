Il Real Madrid batte 2-1 il Barcellona e in finale del Clasico è incandescente: polizia a bordo campo, Yamal provoca Courtois e Carvajal. Accenni di rissa furibonda.

Vittoria di misura per il Real Madrid (2-1) contro il Barcellona: è successo davvero di tutto in campo (3 gol e un rigore fallito da Mbappé) e anche fuori dal campo, con la rissa nel finale e le provocazioni tra qualche giocatore dei Blancos e Lamine Yamal. In rete sono andati Mbappé e Bellingham, inframezzati da Fermin Lopez.

In particolare i protagonisti della rissa furibonda sono proprio Yamal e Courtois, con il giovane giocatore del Barcellona che ha chiaramente detto al portiere belga: “Ti aspetto dentro, vieni negli spogliatoi”. Yamal, infuriato per qualche provocazione di troppo dai giocatori del Real, in primis Carvajal (che gli ha detto di parlare meno), non l’ha presa bene e si è scatenato il parapiglia.

Yamal contro tutti: rissa finale nel Clasico

Il Real Madrid ha festeggiato la vittoria nel primo Clasico stagionale contro il Barcellona, interrompendo la striscia di quattro sconfitte consecutive, ma al fischio finale la tensione degli ultimi giorni è esplosa. Tutto è partito da Vinicius Jr e Dani Carvajal, che hanno apertamente zittito Yamal dopo l’espulsione di Pedri che ha fatto saltare i nervi a tutta la panchina del Barca.

Poco prima del fischio finale è arrivata in campo la polizia spagnola con l’intento di placcare gli animi già molto agitati. Vinicius ha prima provocato la panchina blaugrana, poi Carvajal è andato da Lamine Yamal, dicendogli di parlare meno. L’attaccante spagnolo era finito al centro delle polemiche giorni prima del Clasico per qualche frase non di certo conciliante.

“TIENES QUE HABLAR MENOS” 🤯 💣 🌶️ El picante cruce entre Dani Carvajal y Lamine Yamal tras la victoria del Real Madrid. En la semana, el ’10’ del Barcelona mencionó que el cuadro blanco “robaba y se quejaba”. ¿Opiniones? 😳 pic.twitter.com/UIe6LzJvjc — Pase Filtrado (@pasefiltradope) October 26, 2025

Qualche giorno fa, Yamal ha paragonato i Porcinos, una delle squadre che partecipano alla Kings League, a Mbappé e compagni dicendo: “Porcinos come il Real? Sì dato che rubano e si lamentano“. Ovviamente queste dichiarazioni non sono passate inosservate nel finale rovente tra le due formazioni. Per tutta la partita Yamal è stato fischiato dal Bernabeu ogni volta che ha toccato il pallone e non è riuscito a incidere in fase offensiva, se non con qualche tentativo di dribbling evanescente. Adesso il Real allunga in classifica, portandosi a 5 lunghezze sopra al Barcellona.

Come cambia la classifica dopo il Clasico

Prima mini-fuga per il Real Madrid? Di certo i Blancos, con l’acuto di quest’oggi contro il Barcellona, hanno allungato a +5 sui blaugrana. In queste prime dieci giornate di campionato la formazione di Xabi Alonso ha messo a referto ben 22 gol, subendone 10. Al terzo posto c’è il Villarreal a quota 20, con l’Espanyol quarto a 18. Si tratta di un primo segnale del Real al resto del campionato, considerando un calendario alle porte che può agevolare ulteriormente la situazione. Sarà, comunque, un novembre indicativo in chiave ambizioni.