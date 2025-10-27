Bournemouth, Marcus Tavernier segna un gol olimpico: il video del capolavoro è virale

Vince 2-0 il Bournemouth contro il Nottingham Forest. Un risultato che trascina i ragazzi di Iraola al secondo posto in Premier League a -4 dall’Arsenal a diventare virale è però il gol olimpico di Tavernier.

E’ il classe 1999 Marcus Tavernier il protagonista del weekend di Premier League. Il centrocampista esterno del Bournemouth a segnato la rete che ha sbloccato il match contro il Nottingham Forest. La rete segnata direttamente da calcio d’angolo, gol olimpico, è diventata immediatamente virale. Un gol pesante e bellissimo quello segnato dal centrocampista. Al 40′ Kroupi Jr ha poi segnato il 2-0 definitivo. Il Bournemouth è secondo in Premier League a -4 dall’Arsenal capolista. Una nuova gemma Tavernier in una squadra quella di Iraola, sempre più protagonista in Premier League dopo le ultime stagioni.

Tavernier dalla bandierina: il gol diventa virale

Un successo pesante e una classifica bellissima quella del Bournemouth ora secondo in Premier League. Un risultato quello contro il Nottingham Forest che ha preso forma al 25′ quando Marcus Tavernier ha stappato la gara con un gol olimpico direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Un gol bellissimo e pesantissimo. Al 40′ Kroupi Jr ha poi cristallizzato il punteggio sul 2-0 finale. Una stagione importante quella di Marcus Tavernier. Il centrocampista ha infatti giocato tutte e 9 le gare da inizio campionato. 9 presenze 2 gol e 1 assist nell’avvio super delle Cherries. Il Bournemouth dopo il ko alla prima giornata contro il Liverpool ha poi ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi ed è ora secondo in classifica. Marcus Tavernier è diventato sempre più anche un leader della squadra indossando la fascia da capitano nelle ultime due gare dove ha servito un assist nel 3-3 contro il Crystal Palace e dove ha segnato l’1-0 da corner contro il Nottingham Forest.

Rivediamo la rete:

We all love an Olimpico 💥 Marcus Tavernier was the latest player to score directly from a corner 🚩 pic.twitter.com/VwswvNB6JB — Premier League (@premierleague) October 26, 2025

La stagione del Bournemouth

Le ultime 3 stagioni in Premier League hanno visto il Bournemouth crescere sempre di più. Dalla promozione del 2021-2022, sono arrivati 3 buoni piazzamenti in crescendo. Quindicesimo, dodicesimo e nono posto. Questa stagione i ragazzi di Iraola, sulla panchina delle Cherries dalla stagione 2023-2024, la seconda in Premier dopo la promozione, stanno però viaggiando a ritmi illegali. 9 partite, 1 persa, contro il Liverpool campione in carica, 5 vittorie e 3 pareggi. 8 gare da imbattuti e ora secondi in Premier a -4 dall’Arsenal capolista. Un inizio di stagione epico con Iraola e giocatori che sognano di poter chiudere con una qualificazione Europea.