Il presidente della Federazione della Turchia, Ibrahim Haciosmanoglu, ha annunciato le indagini su un presunto caso di scommesse: nel mirino dello scandalo centinaia di arbitri dei campionati professionistici.

Uno scandalo senza precedenti? Indagine interna della Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) con 371 direttori di gara attivi nei campionati professionistici abituali scommettitori: gli arbitri possedevano conti di gioco con 42 di loro che avevano effettuato più di 1.000 puntate.

Le scommesse riguardavano, stando alle informazioni raccolte, competizioni estere: una scoperta che ha provocato forti agitazioni in tutto il movimento calcistico turco. Il presidente della Federazione della Turchia, Ibrahim Haciosmanoglu, ha confermato questo scandalo sulle scommesse affermando quanto segue: “Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di cambiamento. Abbiamo iniziato dagli arbitri, e la nostra commissione disciplinare imporrà le sanzioni previste”.

Shock in Turchia: le reazioni dei club allo scandalo scommesse

Diverse le reazioni da parte di alcuni club professionistici. Il Galatasaray nella lunga nota diramata ha tuonato: “La scoperta che gli arbitri, incaricati di garantire la giustizia sul campo, possiedono conti di scommesse e scommettono attivamente rappresenta un duro colpo non solo per l’etica sportiva, ma anche per i valori fondamentali del calcio turco”.

Il Fenerbahçe vorrebbe la pubblicazione dei nomi degli arbitri coinvolti e delle partite interessate: “Per ripristinare la credibilità del calcio turco, è essenziale che queste informazioni vengano condivise senza occultamenti o esitazioni. Altrimenti, sarà impossibile ricostruire la fiducia del pubblico nel calcio. Il calcio turco non deve più restare nell’ombra delle vecchie abitudini; deve camminare verso un futuro trasparente, equo e puro“.

📌 İbrahim Hacıosmanoğlu: Bahis hesabı olan 371 hakemden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir 📎 https://t.co/ecVKNbaWoh pic.twitter.com/CktDQxrzs9 — DHA Spor (@dhaspor) October 27, 2025



Dalla conferenza stampa andata in scena quest’oggi è emerso come ben 7 dei direttori di gara arbitrano nella Süper Lig Turca insieme a 15 assistenti.

Dal comunicato diramato dalla federazione si evince come un solo arbitro avrebbe piazzato scommesse su poco più di 18mila partite, mentre altri dieci su più di 10mila partite e 42 arbitri su più di mille. Un annuncio che rischia di avere delle ripercussioni importanti nel movimento turco.