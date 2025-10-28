Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Fenegrò, vicino al centro d’allenamento nerazzurro ad Appiano Gentile, che ha portato alla morte di un anziano in carrozzina. La ricostruzione del tragico avvenimento

Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un tragico incidente nel quale ha perso la vita un anziano in carrozzina. Il fatto, riportato da La Repubblica, è accaduto nella data di martedì 28 ottobre 2025 a Fenegrò, nelle vicinanze del centro d’allenamento nerazzurro ad Appiano Gentile. Un avvenimento drammatico, nonostante il portiere abbia prestato immediato soccorso, la causa potrebbe essere quella di un malore accusato dall’81enne, che ha perso il controllo della carrozzina venendo investito da Martinez. Ecco la ricostruzione di quanto avvenuto alla vigilia della sfida che l’Inter deve affrontare mercoledì contro la Fiorentina a San Siro.

Incidente Josep Martinez, l’Inter annulla la conferenza di Chivu

In seguito al tragico incidente che ha coinvolto il secondo portiere Josep Martinez, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, che era prevista per la data di martedì 28 ottobre 2025 alle ore 14. Una decisione che arriva poco dopo che è circolata la notizia del fatto drammatico che ha coinvolto, suo malgrado, il portiere spagnolo, che non è riuscito ad evitare un tremendo impatto con un anziano. Diversi i testimoni sul posto avrebbero confermato la ricostruzione dell’avvenimento, che sarebbe dipeso da un malore che ha colto l’81enne, che si stava muovendo con una carrozzina elettrica. Di seguito la ricostruzione dell’accaduto.

Incidente Josep Martinez, muore un anziano: cosa è successo

L’impatto è stato molto violento. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi: elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di rianimarlo, l’anziano è deceduto sul posto. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la vittima possa aver avuto un malore, perdendo il controllo della carrozzina e invadendo la corsia su cui stava passando la vettura di Martinez. L’uomo avrebbe lasciato la pista ciclabile per immettersi sulla carreggiata in direzione opposta, attraversando la strada. Il portiere dell’Inter si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e collaborare con le autorità.