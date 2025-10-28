Le prime gare stagionali di Tijjani Reijnders sembravano ben promettere in casa Manchester City, con il centrocampista che all’esordio aveva subito segnato e servito un assist ora però i tifosi hanno iniziato a criticarlo.

Da idolo dei tifosi nel Milan a centro delle critiche dei tifosi del Manchester City, il percorso di Tijjani Reijnders è stato paradossale, considerando soprattutto il fatto che il calciatore aveva iniziato alla grande la stagione. Le ultime prestazioni dei calciatore lo hanno fatto però entrare nell’onda del ciclone con i tifosi del Manchester City che lo accusano di non vincere neanche un contrasto. Un andamento in continuo calare quello dell’Olandese che non sta trovando neanche una posizione precisa nel centrocampo di Guardiola. Una zona quella davanti alla difesa dove il paragone con Rodri ha portato i tifosi ad attaccare l’olandese.

Manchester City, Reijnders criticato dai tifosi

Dopo un avvio promettente di stagione, Tijjani Reijnders è entrato ora nell’occhio del ciclone dei tifosi del Manchester City, il centrocampista ha visto le prestazioni calare e di conseguenza aumentare sempre di più il malumore intorno alla sua presenza in campo. L’ultima prestazione, nella sconfitta 1-0 contro l’Aston Villa, ha visto l’Olandese ex Milan vincere solo 2 duelli su 7 e non completare nessun contrasto. Numeri che hanno contribuito alla sconfitta dei ragazzi di Guardiola. Con il centrocampista che ha lasciato enormi spazi centrali sfruttati dagli avversari. L’esordio contro il Wolverhampton con gol e assist aveva illuso tutti. Da quel momento solo due assist contro Arsenal e Napoli con i tifosi che hanno perso sempre più fiducia in lui.

Tijjani Reijnders ha però tutto per ribaltare la situazione e permettere ai tifosi del Manchester City di rivalutare il calciatore che nell’ultima stagione con il Milan era stato dominante. Il desiderio del calciatore è quello di spazzare via tutte le critiche il prima possibile alzare il livello delle prestazioni e diventare un perno della squadra non solo uno dei tanti. Per farlo servirà ritrovare smalto e magari una posizione in campo più offensiva rispetto a quella occupata nelle ultime settimane. L’assenza di Rodri che costringe Guardiola ad abbassare l’olandese sicuramente sta contribuendo. I lunghi tempi di recupero dello Spagnolo non aiutano di certo Reijnders che dovrà fare gioco forza un salto di qualità. Da capire se potrà riuscirci e se Guardiola proverà a restituirgli una posizione di campo più congeniale alle sue caratteristiche.