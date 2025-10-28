“Me ne vado!”: terremoto al Real Madrid, il labiale di Vinicius

Il Real Madrid si aggiudica il Clasico contro il Barcellona, ma come al solito questa partita lascia per strada temi che vanno oltre al campo. Non solo le polemiche nei confronti di Lamine Yamal, ma anche in casa merengue c’è un caso che fa discutere, quello relativo al labiale di Vinicius Junior

Il Real Madrid si è aggiudicato domenica pomeriggio il Clasico contro il Barcellona. La squadra di Xabi Alonso si è imposta 2-1 sugli eterni rivali grazie alle reti di Kylian Mbappé e Jude Bellingham (di Fermin Lopez la rete blaugrana). Una partita, quella dello stadio Santiago Bernabeu, che come al solito è destinata a far discutere. Già prima della sfida, tante le polemiche soprattutto per le parole di Lamine Yamal, puntato poi al termine della partita dai rivali per le parole sul Real che “ruba sempre”. Dal lato opposto però emerge un caso che riguarda un altro giocatore di livello internazionale, Vinicius Junior. Al momento del cambio deciso da Xabi Alonso infatti, l’asso brasiliano si è lasciato andare a qualche parola di troppo.

Caos Real Madrid-Barcellona: da Lamine Yamal al labiale di Vinicius

Il Clásico vinto domenica 2-1 dal Real Madrid ha lasciato dietro di sé uno alcuni dei casi più chiacchierati del momento. Protagonista, suo malgrado, Vinicius Jr, che oltre ad una prova opaca contro il Barcellona è diventato il centro delle polemiche per alcune sue reazioni.

Prima di tutto, al termine della gara è rientrato in campo – nonostante fosse stato cambiato e si fosse recato direttamente dentro agli spogliatoi con fare polemico – per attaccare briga con Lamine Yamal. L’attaccante blaugrana prima della partita aveva rilasciato alcune parole forti sui rivali: “Il Real ruba e si lamenta sempre”. Vinicius, approfittando della rivincita sul campo, gli ha fatto palesi gesti sul fatto che abbia parlato troppo, con i compagni di squadra che tenevano separati i due. Ma non è questo il caso che fa più discutere in casa del Real Madrid che riguarda Vinicius, bensì il suo labiale in occasione del cambio.

“Me ne vado!”: terremoto al Real Madrid, il labiale di Vinicius al cambio

Veniamo dunque al caso che ha scosso la squadra merengue. Al momento del cambio di Vinicius deciso da Xabi Alonso al 72° della partita, il brasiliano Vinicius è stato richiamato in panchina per fare spazio a Rodrygo.

Il fuoriclasse brasiliano non ha nascosto la rabbia: al momento della sostituzione ha protestato apertamente, visibilmente sorpreso e contrariato, chiedendo con tono polemico “Io? Proprio io?” e indicandosi il petto con insistenza. Poi, secondo le ricostruzioni, avrebbe lasciato partire anche qualche parola pesante, abbandonando il campo gesticolando e senza nemmeno tentare di dissimulare il disappunto.

Dopo aver salutato in modo formale Rodrygo, Vinicius si è diretto verso gli spogliatoi ignorando Xabi Alonso. Come riportato da DAZN Spagna, lungo il tragitto avrebbe gridato: “Me ne vado da qui! È meglio che lasci la squadra!“. Il quotidiano MARCA aggiunge che l’allenatore dei portieri, Luis Llopis, sarebbe intervenuto subito per calmarlo e convincerlo a rientrare in panchina. L’episodio, ripreso dalle telecamere e diffuso ovunque, ha scatenato un acceso dibattito in Spagna e promette di far discutere ancora a lungo.