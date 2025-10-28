Dopo l’esonero di Igor Tudor, ufficializzato lunedì, in occasione della prossima sfida contro l’Udinese, sarà Massimo Brambilla a dirigere la Juventus. I vertici bianconeri però hanno un obiettivo chiaro: Luciano Spalletti. Una scelta che scatena le reazioni dei tifosi del Napoli

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è il profilo preferito per inaugurare un nuovo corso in casa Juventus. Con la separazione da Tudor, il club bianconero apre dunque una nuova, ennesima fase di rilancio. La dirigenza ha iniziato a valutare diversi nomi, ma il principale candidato rimane proprio Spalletti. L’allenatore di Certaldo potrebbe rilanciarsi alla guida della Signora. In attesa di capire se accetterà la corte di Damien Comolli, i tifosi della sua ex squadra del Napoli fanno appello ai sentimenti. Sono in molti in queste ore a scrivere direttamente a Spalletti, a mezzo social, ricordandogli il rapporto d’amore avuto con gli azzurri.

Spalletti alla Juventus, è il primo nome dei bianconeri

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Luciano Spalletti è in cima alla lista dei desideri della Juventus. Tra il tecnico e il club bianconero ci sono già stati i primi contatti diretti, mediati da un intermediario incaricato di agevolare l’accordo. Spalletti avrebbe espresso piena disponibilità a sedersi sulla panchina bianconera, chiedendo però un contratto di un anno e mezzo. Tuttavia, non è da escludere al momento anche la possibilità che possa accettare di firmare inizialmente un contratto della durata di sei mesi, fino al termine dell’attuale campionato, con opzione di rinnovo al termine della stagione in corso. Un modo per venire incontro ad un club che ha già a libro paga due allenatori esonerati.

Spalletti verso la Juventus scatena i tifosi del Napoli: i messaggi

Sul web intanto è pieno di messaggi che da una parte e dall’altra cercano di influenzare la scelta di Luciano Spalletti. “Luciano, hai fatto una promessa a tutta Napoli, dico solo questo”, fa notare un tifoso del Napoli sotto ad uno dei suoi ultimi post su Instagram. “Ti prego Luciano, non farlo!”, si appella un altro sostenitore azzurro. “Mister, ma il tatuaggio?”, si chiede un altro affezionato alla squadra azzurra, in riferimento al tatuaggio che l’allenatore si è impresso sul braccio in ricordo dello Scudetto vinto con i partenopei. L’obiettivo è chiaro: visto l’amore che c’è stato con il Napoli, molti sostenitori azzurri non prenderebbero bene il suo eventuale passaggio alla Juventus.