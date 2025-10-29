Un gol di Karim Benzema e uno di Aouar eliminano dalla King Cup l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo a favore dell’Al Ittihad. Non serve a nulla il momentaneo 1-1 di Angelo.

Continua il feeling complicato con i trofei in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo da quando è arrivato al Al Nassr. CR7 ha vinto infatti soltanto un’edizione della Coppa dei Campioni Araba nel 2023, segnando tra l’altro una doppietta in finale. Da quel momento però Cristiano Ronaldo non ha più vinto trofei con il suo Al Nassr e adesso è arrivata l’eliminazione in King Cup. Diventano così 13 i trofei persi da Cristiano dal suo approdo al Al Nassr. Decisiva la prestazione dall’altra parte di Karim “The Dream” Benzema. Compagno di squadra di CR7 al Real Madrid e ora trascinatore dell’Al Ittihad. Benzema ha segnato il gol del momentaneo 0-1.

King Cup, Benzema elimina Cristiano Ronaldo

Continua il cattivo feeling di Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr con i trofei, 1 su 14 da quando il fuoriclasse portoghese veste la maglia gialloblù del Club Globale. A sbarrargli la strada questa volta sono state le Tigri d’Arabia dell’Al Ittihad, trascinate da Karim Benzema. La stella francese ha segnato il gol dello 0-1 su assist di Diaby stappando così la gara. Pari Al Nassr al 30′ con il Brasiliano Angelo. 1-2 definitivo che arriva poi al 47′. A segnare l’ex Roma Houssem Aouar su assist del terzino albanese Mitaj.

Cristiano Ronaldo ha commentato così l’eliminazione: “Restiamo in piedi, impariamo e andiamo avanti insieme“. Un eliminazione cocente per Cristiano Ronaldo che in Saudi Pro League è attualmente al primo posto con il suo Al Nassr. L’attaccante portoghese e la sua squadra hanno sempre vinto in campionato, 6 gare su 6 e guidano a +3 sul Al Taawoun. Capocannoniere del torneo è Joao Felix a 9 gol, +2 su Joshua King. Ronaldo insegue a 6, Benzema è invece fermo a 3 gol.

Ecco il gol di Benzema:

⚽️ BUUUTTT ! Karim Benzema 🇫🇷 Ouverture du score du Nueve sur une passe décisive de Moussa Diaby 🤩⚔️ 15’ | Al Nassr 0 – 1 Al Ittihad pic.twitter.com/CSrGUG31JZ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 28, 2025

Al Nassr, i ko di Cristiano Ronaldo

Sono 13 su 14 i trofei che Cristiano Ronaldo non è riuscito ad alzare con la maglia del Al Nassr da quando è arrivato a Gennaio 2023. CR7 è arrivato secondo in Saudi Pro League nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 al terzo posto invece l’anno scorso. Il suo Al Nassr non ha vinto la King Cup nelle ultime 4 stagioni. Due volte out agli ottavi, nelle ultime due edizioni, una in semifinale 2022/2023 e una sconfitta in finale 2023/2024.

La Supercoppa ha visto poi Ronaldo uscire sconfitto due volte in semifinale (2022 e 2023) e due in finale (2024 e 2025). Nella Champions Asiatica conta due eliminazioni ai quarti nel 2024 e in semifinale nel 2025. L’eliminazione anticipata riduce le chance per Cristiano Ronaldo di raggiungere l’obiettivo dei 1.000 gol da professionista nel modo più veloce possibile. Attualmente è fermo a 950 reti in 1.294 partite.