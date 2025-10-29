Serie A, vincono Juve, Roma e Como: bianconeri fischiati. Risultati e marcatori

Si concludono i tre anticipi di questo mercoledì del turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. La Juventus, pur fischiata a fine primo tempo in particolare, con Brambilla in panchina vince contro l’Udinese. Ok anche la Roma contro il Parma e il Como con il Verona

Finiscono le partite giocate alle 18.30 nel turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. La Juventus torna a vincere ed a segnare: 3-1 all’Udinese. Vittoria anche per la Roma, che si impone 2-1 sul Parma e resta in vetta (con il Napoli). Il Como di Cesc Fabregas supera 3-1 il Verona. Vediamo di seguito come sono andate le tre sfide.

Juventus fischiata, ma vincente: 3-1 all’Udinese

La Juventus interrompe un digiuno di otto partite battendo l’Udinese 3-1 all’Allianz Stadium. La squadra di Brambilla parte forte e passa subito in vantaggio con Vlahovic su rigore, ma dopo diverse occasioni non sfruttate viene raggiunta nel recupero del primo tempo dal gol di Zaniolo, bravo a sfruttare un errore difensivo e a battere Di Gregorio. Fischi dello stadio al 45′.

Nella ripresa la Juve torna a spingere e trova il 2-1 al 67’ con un colpo di testa di Gatti su cross di Cambiaso. L’Udinese prova a reagire ma nel finale Goglichidze commette un nuovo fallo da rigore su Yildiz, che realizza il 3-1 definitivo. I bianconeri tornano a vincere e superano i friulani in classifica, ritrovando fiducia in vista del prossimo match contro la Cremonese.

La Roma sa solo vincere: 2-1 al Parma e vetta confermata

La Roma supera il Parma 2-1 all’Olimpico e sale al primo posto in classifica. La partita inizia con un imprevisto per gli ospiti: Ferguson si infortuna dopo pochi minuti e lascia il posto a Bailey. La Roma prova a rendersi pericolosa con Wesley, ma il Parma cresce e sfiora il vantaggio al 35’ con Ordonez e Bernabé, fermati da Svilar. Al 42’ Soulé trova il gol, ma il VAR annulla per fuorigioco attivo di Celik. Prima dell’intervallo Dybala impegna Suzuki con un colpo di testa.

Nella ripresa Gasperini sostituisce Bailey con El Aynaoui, ma è la Roma a prendere il controllo. Dopo un’ora Hermoso segna di testa su corner battuto da Dybala, realizzando il suo primo gol in Serie A. I giallorossi sfiorano il raddoppio con Mancini, mentre Svilar salva su Sorensen. All’82’ Dovbyk raddoppia con un sinistro preciso dopo un controllo in area. Nel finale Circati approfitta di una distrazione difensiva e accorcia le distanze, ma non basta: la Roma vince 2-1 e ritrova i tre punti davanti ai propri tifosi.

Il Como fatica, ma passa sul Verona: 3-1

Il Como supera il Verona 3-1 in una partita intensa e condizionata dalla pioggia al Sinigaglia. Dopo un avvio vivace, con Nico Paz vicino al gol, è il Verona a sbloccare il risultato all’8’ grazie a un colpo di testa di Douvikas. Il vantaggio degli ospiti dura poco: un errore tra Butez e Caqueret favorisce Serdar, che pareggia riportando subito in equilibrio la gara. Prima dell’intervallo, Nico Paz e Alex Valle sfiorano il nuovo vantaggio per i lariani, ma il punteggio resta sull’1-1.

Nella ripresa, gli allenatori Fabregas e Zanetti mantengono gli stessi undici, e il Verona sfiora il raddoppio in contropiede con Giovane e Orban, fermati da un intervento decisivo di Ramon. Dopo una fase di grande equilibrio e intensità, è Caqueret a riscattarsi: il suo cross preciso trova la testa di Posch, che firma il 2-1 per il Como. Il Verona reagisce con diversi cambi offensivi e tenta di riacciuffare il pareggio, ma nel finale Vojvoda, servito da Jesus Rodriguez, chiude la gara con il 3-1 definitivo.

Con questa vittoria, il Como conquista tre punti fondamentali, sale al quarto posto in classifica con 16 punti e si inserisce in piena zona Champions League.