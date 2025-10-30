Archiviato il turno infrasettimanale Milan e Roma si preparano al big match in programma per domenica sera alle 20.45, a San Siro. Da entrambi i lati ci saranno degli assenti fra i giocatori infortunati: arriva anche la diagnosi per l’attaccante giallorosso Ferguson, così come le ultime sul recupero di Leao

Mentre stasera il quadro delle gare del turno infrasettimanale in Serie A verrà completato da Cagliari-Sassuolo (in corso) e Pisa-Lazio, c’è chi pensa già ai prossimi impegni. Milan e Roma per esempio fanno la conta degli infortunati in vista del big match in programma domenica sera, a San Siro. Da un lato i rossoneri devono rilanciarsi dopo due pareggi consecutivi contro Atalanta e Pisa. Dall’altro i giallorossi invece vogliono continuare a sognare difendendo l’attuale primo posto in classifica. Vediamo di seguito la lista degli infortunati da un lato e dall’altro.

Le ultime sull’infortunio di Leao: il Milan si prepara alla Roma

In casa del Milan arriva la notizia che Rafael Leao ha lavorato a parte per via dell’infiammazione all’anca. Il portoghese va verso la panchina per la sfida di domenica sera contro la Roma, prevista alle 20.45 a San Siro. Per quanto riguarda Santi Gimenez, anche il messicano ha lavorato a parte per colpa di una botta: nel suo caso si va verso la panchina, ma per scelta tecnica.

Fikayo Tomori fra i giocatori che hanno lavorato a parte: anche lui verso il forfait. L’ultimo giocatore a lavorare fuori dal gruppo è Christian Pulisic, che però è in ripresa e può andare in panchina. Ardon Jashari è tornato invece in gruppo dopo due mesi, anche lui va in panchina. Pervis Estupinan ha lavorato anch’egli in gruppo ed anche lui probabilmente inizierà in panchina per scelta tecnica. Adrien Rabiot infine sta meglio, chance per lui di rientrare contro il Parma.

Il Milan potrebbe schierare dunque Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa; Salemaekers e Bartesaghi sulle due fasce, Fofana, Modric e Ricci in mediana, con Loftus-Cheek e Nkunku in attacco.

Le ultime sull’infortunio di Ferguson verso Milan-Roma

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Milan di domenica. Per quanto riguarda l’attaccante Evan Ferguson infatti la diagnosi parla di un “trauma distorsivo caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso”. Il centravanti dunque salterà certamente il match di San Siro e bisognerà vedere se un paio di settimane potranno bastare per riaverlo.