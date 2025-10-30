SI HD

Home » Calcio » Yamal, il duetto col fratellino commuove: canzone famosissima

Yamal, il duetto col fratellino commuove: canzone famosissima

di

Diventa virale un simpatico video che coinvolge l’asso del Barcellona, Lamine Yamal, con il suo fratellino minore, Keyne. Le immagini mostrano i due mentre intonano, in maniera decisamente unica, una famosa canzone divenuta un tormentone in occasione della Coppa del Mondo giocata in Sudafrica, nel 2010

A pochi giorni dal termine di una partita che lo ha visto al centro di numerose critiche e polemiche, Lamine Yamal, diffonde un simpaticissimo video con il fratello minore, Keyne. Nel video i due ‘reinterpretano’ una canzone che nel 2010 divenne un tormentone in occasione della Coppa del Mondo che si è tenuta in Sudafrica, vinta poi proprio dalla sua Spagna, in finale contro l’Olanda. Un modo anche per distendere i nervi visto che prima, durante e dopo il Clasico fra Real Madrid e Barcellona il fantasista si è trovato nell’occhio del ciclone. Sia per le provocazioni fuori dal campo che per una prestazione per una volta sottotono.

Lamine Yamal duetta con il fratellino: il video è virale (Screen YouTube)

Lamine Yamal duetta col fratellino: il video della canzone

Il giovane fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal, ha pubblicato sui propri canali social un tenero video in cui si gode un momento di dolce compagnia fraterna insieme al suo fratellino minore, Keyne.

Nel video si può sentire Yamal mentre interpreta la famosa canzone “Waka Waka”, cantata da Shakira per la Coppa del Mondo FIFA 2010, vinta poi dalla Spagna contro l’Olanda. Mentre Lamine inizia a cantare “Tsamina mina mina”, passa il microfono a Keyne, che prosegue con la parte “Eh Eh”. Di seguito le immagini del simpatico duetto fra i due con il video della performance divenuta virale.

Caso Pique e il gesto di Shakira
Yamal compra la casa di Shakira e Piqué (LaPresse) – Sportitalia.it

Yamal compra la casa di Shakira e Piqué

A proposito del legame fra Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, con la cantante Shakira, arriva una notizia che ha fatto il giro del web in queste ore. Sembra infatti che l’attaccante blaugrana sia intenzionato ad acquistare la villa di proprietà di Piqué e Shakira a Esplugues de Llobregat, del valore di 11 milioni di euro.

La casa, di 3.800 mq, dispone di piscine, campo da tennis e studio di registrazione; Yamal intende aggiungere una palestra per allenarsi con il preparatore del Barça, Julio Tous. Il 18enne, che guadagna circa 17 milioni a stagione, vuole trasferirsi lì con la fidanzata Nicki Nicole, pensando a un futuro insieme.

