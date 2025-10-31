L’Al Hilal ha sconfitto 1-0 l’Al Shabab. Al 78′ sul risultato di 1-0 per gli uomini di Inzaghi, Koulibaly è stato espulso dopo revisione al VAR. La reazione “indemoniata” del tecnico ex Inter è già virale.

Il “Demone” di Piacenza ha colpito ancora. Simone Inzaghi ha mostrato il suo lato “indemoniato” nella gara contro l’Al Shabab. Il tecnico dell’Al Hilal dopo l’espulsione subita al VAR da Kalidou Koulibaly si è sfogato lanciando un oggetto che teneva in mano unito a espressioni chiare di rabbia. Una reazione alla “Inzaghi” che è già andata virale sui social media. L’Al Hilal, in vantaggio 1-0, al momento dell’espulsione ha comunque vinto la gara, anche in 10. Simone Inzaghi si è così confermato oltre che un allenatore di livello anche un grande intrattenitore e personaggio che fa discutere anche in campo.

Simone Inzaghi, il “Demone” diventa virale

Simone Inzaghi fa sempre discutere sia dentro che fuori dal campo. Le reazioni spesso esagerate e gli atteggiamenti “borderline” hanno portato al soprannome di “Demone” di Piacenza. L’ultima reazione, avuta dopo l’espulsione di Koulibaly, al 78′ di Al Hilal-Al Shabab ne è l’ennesima dimostrazione. Il tecnico ex Inter ha lanciato un oggetto che teneva in mano e ha reagito alla decisione con espressioni caratteristiche. Una reazione totalmente opposta a quella del vice Farris, seduto al suo fianco e totalmente indifferente. Simone Inzaghi si conferma quindi uno show-man da reazioni spropositate e spettacolari oltre che un allenatore top. Ecco le immagini:

Al Hilal, 3 punti che valgono il momentaneo secondo posto

Successo importante quello raggiunto oggi pomeriggio dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. La formazione guidata dall’ex tecnico dell’Inter ha vinto 1-0 contro l’Al Shabab portandosi a -1 dall’Al Nassr. La capolista affronterà domani alle 18.30 l’Al Fayha. Per i ragazzi di Simone Inzaghi è stato determinante il gol di Marcos Leonardo, rete segnata al 36′ su assist di Al Harbi.

In campionato è il sesto gol per il centravanti brasiliano, in passato vicino alla Roma. In classifica marcatori, è Joao Felix a guidare davanti tutti a 9 gol. 7 i centri per Joshua King. A 6 oltre Marcos Leonardo anche Quinones e Cristiano Ronaldo. Un risultato importante quest’ultimo per l’Al Hilal che in settimana sempre con una rete di Marcos Leonardo, aveva eliminato Al Okhdood in King Cup. Ora l’Al Hilal tornerà in campo lunedì 3 novembre contro l’Al Gharafa in AFC Champions League Elite.