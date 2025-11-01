Continua a far parlare di se Cristiano Ronaldo Jr, il figlio di CR7 ha segnato anche con l’under 16 del Portogallo. Il tutto sotto gli occhi di nonna Maria Dolores che era sugli spalti.

La prima rete non si scorda mai, sarà così anche per Cristiano Ronaldo Jr. Il figlio d’arte ha trovato il primo gol con l’Under 16 del Portogallo. Solo qualche mese fa, il ragazzo aveva esordito e segnato con il Portogallo Under 15. Adesso a 15 anni e pochi mesi, è nato il 17/06/2010 ha fatto un passo ulteriore. Una rete ancora più speciale perché segnata sotto gli occhi di nonna Maria Dolores. Un gol importante e che conferma come il ragazzo stia crescendo sempre di più anche se con l’ombra ingombrante del padre che con Messi ha cannibalizzato gli ultimi 20 anni di calcio.

Cristiano Ronaldo Jr, gol alla prima in Under 16

Sulle orme del padre. Cristiano Ronaldo Jr ha segnato il primo gol con l’Under 16 del Portogallo. Dopo aver ben impressionato con l’Under 15, era stato convocato con la selezione appena superiore e alla seconda gara ha trovato la prima rete. Cristiano Ronaldo Jr ha sbloccato il match vinto 3-0 contro il Galles. Una rete ancora più speciale perché segnata sotto i vigili occhi di nonna Maria Dolores, che era presente sugli spalti a seguire il match.

Un gol che conferma come il ragazzo continui a bruciare sempre più le tappe, al netto dei suoi solo 15 anni. Cristiano Ronaldo Jr gioca come il padre al Al Nassr, lui nella squadra Under 15. In passato ha vestito le maglie importanti di Juventus e Manchester United. Il sogno per il ragazzo sarebbe quello di condividere il campo con il padre, Cristiano Ronaldo. Un passo enorme. Come molti tifosi già sognano. Per il momento è però decisamente troppo presto per pensarci: a 15 anni Cristiano Jr. ha ancora tanti traguardi da raggiungere, ma la strada verso grandi traguardi sembra già tracciata.

Ecco il gol:

🚨 CRISTIANO JR SCORES FOR PORTUGAL U16!

pic.twitter.com/B2l5j805gy — TC (@totalcristiano) November 1, 2025

La benedizione del padre

Così Cristiano Ronaldo ha recentemente parlato del figlio e della sua crescita: “È molto competitivo, non gli piace perdere. È come me da bambino. Ha talento, forza, tecnica e un gran tiro. Ma non gli metterò pressione: sarà quello che vorrà essere“. Parole che sanno di una benedizione per un ragazzo dal talento chiaro e ha in casa il miglior esempio possibile per una carriera piena di successi.