Halloween non vuole dire solo maschere, dolcetto o scherzetto. Halloween è anche calcio e come in questo caso in Belgio vuole dire coreografia. E’ spettacolare quella dello Standard Liegi nel derby contro lo Charleroi andata virale.

Nella serata di ieri si è disputato il sentito derby tra Standard Liegi e Charleroi. La gara è terminata 3-1 a favore dei padroni di casa. Una vittoria che ha le sue origini sugli spalti dove i tifosi del club di casa hanno costruito una meravigliosa coreografia andata poi virale. In classifica Standard Liegi e Charleroi sono attualmente ottava e undicesima in Jumpiler Pro League. Quello che è accaduto sugli spalti è però spettacolare. I tifosi di casa hanno dato vita ad una coreografia meravigliosa ed in pieno tema Halloween nel pre-gara. Il derby è stato poi vinto per 3-1 dai padroni di casa bravi a reagire al pari e a chiuderla nella ripresa.

Standard Liegi-Charleroi, lo spettacolo sugli spalti

La sfida tra Standard Liegi e Charleroi non è stata spettacolare solo in campo. 4 gol e 3 punti per lo Standard ma anche sugli spalti per la meravigliosa coreografia preparata ed esibita dalla tifoseria di casa. I tifosi hanno saputo infiammare nel modo perfetto il derby della Vallonia in Jumpiler Pro League. Un clima spettrale in piena atmosfera da Halloween quello che ha aperto le danze del match. Tra mostri e spettacolo il match ha preso il via e ha visto vincere per 3-1 la formazione di casa ora ottava in classifica nel massimo torneo belga. Ecco le immagini:

Walloon Derby

Standard Liege

vs

Charleroi

📽 awgroundhop

🇧🇪 31.10 pic.twitter.com/gpONYo1Mlh — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) October 31, 2025

Il match

Il derby della Vallonia tra Standard Liegi e Charleroi ha dato il via alla tredicesima giornata della Jumpiler Pro League. La gara ha visto trionfare per 3-1 lo Standard Liegi. Ad aprire le marcature l’autorete di Nzita al 26′. Pari dello Charleroi al 39′. E’ Guiagon a firmare l’1-1. 1-1 che dura fino al 47′ quando l’attaccante francese Thomas Henry, ex di Venezia, Verona e Palermo firma il 2-1. Gara che termina poi 3-1 con la rete di Said Ahamada al 58′. Prima della gara lo Charleroi aveva 15 punti contro i 14 dello Standard Liegi, ora salito a 17 e momentaneamente ottavo. Queste altre immagini dagli spalti:

❤️🤍l Le craquage des PHK pour le derby wallon entre Charleroi et le Standard pic.twitter.com/8kSHbZFm6f — Ma Pro League (@MaProLeague) October 31, 2025

Una gara che ha regalato certamente spettacolo quella tra Standard Liegi e Charleroi. Una gara iniziata però nel migliore dei modi con una coreografia pazzesca che ha fatto da apripista ad un gran match. Un clima spettrale e in pieno tema Halloween, quello che ha accolto e aperto le danze della 13^ giornata di Jumpiler Pro League.