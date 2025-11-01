Marco Verratti, ex calciatore e centrocampista del PSG, ha parlato a Footmercato. Tra gli argomenti da lui trattati l’addio di Donnarumma al PSG. Verratti ha mandato una frecciata a Luis Enrique.

L’addio di Gianluigi Donnarumma al PSG ha fatto molto discutere. Il portiere italiano era diventato una colonna della squadra ed era stato determinante nella vittoria della Champions League. Per questo la scelta di Luis Enrique di consegnare i guantoni del PSG a Chevalier ha creato molte discussioni negli scorsi mesi. Le prestazioni fino ad ora del nuovo portiere non hanno sempre convinto i tifosi del PSG. Sull’argomento e sull’addio di Donnarumma ha parlato Marco Verratti, per anni giocatore del PSG. L’italiano ha lasciato il PSG proprio con l’arrivo di Luis Enrique e ha mandato una frecciata al tecnico spagnolo.

PSG, Verratti attacca Luis Enrique sul caso Donnarumma

Marco Verratti, ha parlato così dell’addio di Donnarumma dal PSG: “Ho parlato con lui mentre circolavano queste voci. Credo fosse un po’ deluso. È normale. Aveva appena vinto la Champions League ed era stato uno dei giocatori più importanti della stagione. Quando si vince la Champions League, si parla spesso di fortuna, ma non è proprio fortuna, perché hanno giocato bene. Ci sono stati momenti in cui bisognava essere presenti con una parata decisiva, e lui l’ha fatto, non solo una volta. Questo è ciò che significa essere un grande portiere, perché è impossibile vincere la Champions League con le ultime 4-5 squadre che sono quasi tutte uguali”

Verratti continua così: “È difficile vincere 3-0 e avere partite a senso unico. E lui ha risposto presente nelle partite in cui ne avevano bisogno. Penso che anche noi abbiamo vinto gli Europei grazie a lui. Penso che abbiano vinto la Champions League in gran parte grazie a lui. Ma poi è anche una decisione di Luis Enrique. Vuole sempre cambiare. Vuole sempre dimostrare che nessuno è intoccabile. Penso che sia stato un bene per lui arrivare al Manchester City in Premier League, un nuovo campionato. Ha già conosciuto tre campionati. Penso che per la sua esperienza sarà incredibile“.

Una scelta quella di cedere Donnarumma presa anche e soprattutto dal tecnico. Presa forse come spiega Verratti anche per una voglia di cambiare continuamente, dimostrando quindi che nessuno è intoccabile, che i singoli contano meno del gruppo. Dimostrazione già data vincendo la Champions League dopo la cessione di Kyllian Mbappé.