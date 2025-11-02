SI HD

Scholes, retroscena imbarazzante con Ferguson: c'è lo zampino dell'Inter

di

Uno dei giocatori simbolo del Manchester United poteva sbarcare in Serie A? Paul Scholes è stato vicino a lasciare i Red Devils all’inizio degli anni 2000: l’Inter l’aveva chiamato!

Una carriera dedicata al Manchester United: Paul Scholes si può tranquillamente definire uno dei centrocampisti più forti del panorama calcistico inglese. Una vera e propria leggenda per i Red Devils.

25 trofei con con il club inglese: 11 Premier League, 2 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club: un palmares incredibile in una carriera con i colori del suo United indosso con cui ha collezionato più di 700 presenze.

Paul Scholes è stato vicino all’Inter: il centrocampista ha svelato la maxi offerta dei nerazzurri (Screen YouTube)

Scholes-Inter: l’ex United è stato vicino ai Nerazzurri

Paul Scholes, centrocampista del Manchester United, è stato vicino all’Inter? La rivelazione al podcast The Overlap: “Durante Euro 2000 mi chiama l’agente di Giggs e mi fa: ‘l’Inter vuole offrirti 4 milioni di sterline all’anno, esentasse’. Era molto più di quello che prendevo allora, probabilmente più del doppio. Ricordo che sui giornali c’era scritto ‘30 milioni per Scholes all’Inter’ o qualcosa del genere, ma non ne ho più sentito parlare. Arriviamo al ritiro estivo e i compagni mi dicono: ‘Devi parlare con il mister, chiedi più soldi’. È stata la cosa peggiore che abbia mai fatto nella mia vita. Mi sono sentito malissimo. Ho trovato il coraggio.

Credo di aver detto qualcosa tipo: ‘Penso di meritare più soldi o vorrei guadagnare di più’. Ferguson tira fuori un piccolo taccuino nero e comincia a sfogliarlo per cinque minuti. Poi mi guarda e mi dice: ‘No, credo che tu stia bene, sei allineato agli altri. Va bene, quello che prendi è giusto’. ‘D’accordo, grazie, arrivederci’. È stato assurdo, perché ero al Manchester United, il club dei miei sogni. E’ stata la cosa peggiore che abbia fatto”.

