Foden gol e selfie con un tifoso del City: la foto virale in rete

Il Manchester City ha superato 4-1 il Borussia Dortmund nella quarta giornata di Champions League: grande protagonista Phil Foden autore di un’esultanza speciale con un selfie con un tifoso.

Phil Foden protagonista assoluto della serata di Champions League con una doppietta: l’inglese è diventato il secondo giocatore ad aver segnato due gol da fuori area in una singola partita di UEFA Champions League, dopo Alessandro Del Piero in Real Madrid–Juventus del 2008.

Il calciatore degli SkyBlues ha aperto il match contro il Borussia Dortmund con una giocata d’autore: nell’esultanza sfrenata ha festeggiato in maniera particolare con un tifoso presente in prima fila. Cosa è successo? Dopo averlo abbracciato ha tirato fuori un telefono per scattare un selfie che in poco tempo è diventato virale. Senza pensarci due volte il fantasista ha sorriso con naturalezza regalando al supporter una delle immagini più iconiche della serata europea.

Foden, gol e selfie con un tifoso

Phil Foden ha segnato la sua prima doppietta in Champions League. Poi i gol di Erling Haaland e Rayan Cherki hanno sugellato il match permettendo ai Citizens di conquistare 10 punti in quattro partite. Il Manchester City ha vinto 20 delle ultime 23 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Champions League senza mai perderne una, con 16 di queste arrivate con un margine di 2 o più gol.

Al termine del match contro il Borussia Dortmund, l’allenatore Pep Guardiola ha così analizzato il match ai canali ufficiali del club: “Abbiamo avversari speciali in Premier League. L’Arsenal sembra imbattibile in questo al momento. È importante essere bravi ora, ma voglio vedere la squadra crescere. Lavorare sodo per essere sempre migliori”.

Foden taking a selfie with a fan in the stands 😭🩵pic.twitter.com/NCBmkK21ye — 17 (@DxBruyneSZN) November 5, 2025

Il fantasista inglese ha confermato quanto detto dal suo allenatore: “Quando c’è un insieme e tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda, lo vedi nel gioco. Sono davvero contento di tutti, speriamo di poter continuare così ora”. Phil Foden contro il Borussia Dortmund ha raggiunto quota 20 gol in Champions League: lo ha fatto alla sua 64esima presenza nella competizione europea per club d’élite.