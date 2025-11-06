SI HD

Mourinho disfatta Champions: dopo il Fenerbache anche col Benfica rischia l’eliminazione

Il Benfica di José Mourinho è partito come peggio non poteva in Champions League. Dopo il Fenerbahce insomma l’ex tecnico di Inter e Roma rischia un’altra cocente delusione nelle coppe europee

Il Benfica di José Mourinho sprofonda sempre di più in Champions League. Dopo quattro giornate, i portoghesi restano fermi a zero punti, con un bilancio disastroso che li mette a un passo dall’eliminazione. L’ultima sconfitta, arrivata in casa contro il Bayer Leverkusen, ha reso la situazione quasi disperata: servirà un vero e proprio miracolo per rimettersi in corsa.

Il dato è impietoso: il Benfica è una delle due squadre (insieme all’Ajax) a non aver ancora conquistato neppure un punto nella fase a gironi. Da quando Mourinho è subentrato a fine settembre, la squadra non ha segnato nemmeno un gol in Champions, rimanendo a secco per tre gare consecutive dopo le prime due reti realizzate all’esordio, quando in panchina c’era ancora l’ex tecnico Roger Schmidt.

Attacco di Mourinho a Smalling
Mourinho rischia anche con il Benfica in Champions (ANSA Foto) – Sportitalia.it

Disastro Mourinho in Champions: “Mi piange il cuore per Dahl”

Dopo la sconfitta con il Leverkusen, José Mourinho non nasconde la delusione: “Mi sento frustrato, perché la squadra ha giocato bene e avrebbe meritato la vittoria. Abbiamo collezionato 21 tiri, di cui quattro o cinque davvero pericolosi, ma non siamo riusciti a concretizzare. Mi piange il cuore per l’errore di Dahl: è un ragazzo straordinario, ha fatto una grande partita, ma quell’occasione sbagliata lo ha condizionato molto. Abbiamo provato a rincuorarlo, ma non è stato semplice”, ha spiegato il tecnico nel post partita.

Nonostante la frustrazione, lo Special One non se la prende con l’arbitro: “Non voglio cercare alibi. Mi conoscete, sapete che spesso sono critico verso la direzione arbitrale, ma stavolta non è questo il problema. Abbiamo perso perché non abbiamo segnato, punto. Ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più”.

Il calendario non aiuta. Il Benfica dovrà ora affrontare Ajax, Napoli, Juventus e Real Madrid, un percorso complicatissimo per tentare una rimonta quasi impossibile. Per restare in corsa, la squadra dovrà ottenere almeno 10 punti nelle ultime quattro partite – tre vittorie e un pareggio – ma anche così la qualificazione non sarebbe certa.

Mourinho critica i suoi
Il tecnico del Benfica Josè Mourinho al centro della critica (LaPresse) – Sportitalia.it

Mourinho, altra disfatta europea in pochi mesi?

Per Mourinho si tratterebbe della seconda eliminazione in Champions League nella stessa stagione: lo scorso agosto, infatti, era stato estromesso ai playoff con il Fenerbahçe proprio contro il Benfica, prima di trasferirsi a Lisbona.

Adesso, il destino sembra voler chiudere il cerchio in modo beffardo. Lo Special One, che aveva accettato la sfida per rilanciare la squadra portoghese, si trova invece costretto a fare i conti con una delle campagne europee più difficili della sua carriera.

