Svelati tutti i i candidati al premio FIFA The Best 2025: da Yamal a Donnarumma, da Dembélé a Maresca. L’elenco completo.

Dopo aver conferito nella mani di Ousmane Dembelé il Pallone d’Oro nelle scorse settimane, la FIFA ha annunciato le varie categorie per il The Best 2025. Giocatore dell’Anno, Portiere dell’Anno e Allenatore dell’Anno. Più la Top 11 che include il periodo che va da agosto 2024 ad agosto 2025.

Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia alla ricerca della qualificazione ai Mondiali 2026
Gianluigi Donnarumma capitano della Nazionale Italiana – Sportitalia.it (Foto LaPresse)

The Best Fifa 2025: cinque italiani in lizza, tre Inter e due Napoli. Nella Top 11 spiccano due portieri

Per quanto riguarda il premio giocatore dell’anno al Fifa The Best 2025 i candidati sono undici: quattro del PSG (Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha), tre del Barcellona (Pedri, Raphinha e Lamine Yamal) più uno rispettivamente per Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea e Real Madrid con Harry Kane, Momo Salah, Cole Palmer e Kylian Mbappé.

Per il premio miglior portiere spiccano due vecchie conoscenze della Serie A come Gigio Donnarumma, attuale estremo difensore del Manchester City e Wojciech Szczęsny del Barcellona con Yann Sommer dell’Inter, unico rappresentante della Lega Italiana.

Niente Serie A per gli allenatori con l’Italia rappresentata da Enzo Maresca del Chelsea che ha vinto praticamente tutto con i Blues: Conference League e Mondiale per Club su tutti.

Per quanto riguarda la Top11 la Serie A è rappresentata in modo massiccio con quattro italiani: in porta i vari Michele Di Gregorio della Juventus, Gianluigi Donnarumma, Yann Sommer dell’Inter e Mile Svilar della Roma. In difesa Giovanni Di Lorenzo del Napoli e Denzel Dumfries dell’Inter. A centrocampo il solo Scott McTominay del Napoli, mentre in attacco Lautaro Martínez dell’Inter e Mateo Retegui ex Genoa e Atalanta, ora all’Al-Qadisiyya.

