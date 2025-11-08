Continua la stagione magica di Luis Diaz. L’attaccante del Bayern Monaco ha segnato un gol pazzesco nel pareggio 2-2 contro l’Union Berlino, riscattandosi dopo il rosso in Champions League.

Pareggia 2-2 in casa dell’Union Berlino il Bayern Monaco, primo pareggio stagionale dopo aver sempre vinto per i Bavaresi. Gara aperta dalla rete di Doekhi al 27′. Al 38′ gol pazzesco di Luis Diaz. Al 83′ ancora Doekhi segna la rete del 2-1. Al 93′ è poi il solito Harry Kane a segnare il definitivo 2-2. Da segnalare la rete del Colombiano Luis Diaz, l’undicesima in stagione in 17 gare. Per lui anche 5 assist. Un gol pazzesco per l’attaccante che prima salva il pallone sulla linea e poi calcia all’incrocio per il momentaneo 1-1. Luis Diaz arrivava da una doppietta in Champions League, ma anche dal rosso nella stessa gara.

Luiz Diaz, che gol: stagione pazzesca

Continua la stagione super di Luis Diaz, il Colombiano è salito ora a 17 gare 11 gol e 5 assist. Un bottino straordinario per un attaccante esterno. L’ultima gara di Champions League aveva visto Luis Diaz segnare una doppietta nella vittoria 1-2 di Parigi contro il PSG. L’attaccante era stato poi espulso per un intervento bruttissimo su Hakimi. Diaz, lascia però subito il segno anche in Bundesliga, nel pareggio, il primo, dopo sole vittorie del Bayern Monaco. L’attaccante ha prima salvato il pallone sulla linea e dopo un gran dribbling ha calciato all’incrocio sorprendendo il portiere avversario e riportando il match in parità, sull’1-1 al 38′. La gara è poi finita 2-2. Ecco il gol:

🚨🇨🇴 WHAT A GOAL FROM LUIS DIAZ WITH BAYERN MUNICH! 🤯pic.twitter.com/juyxiKScJs — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 8, 2025

Bayern Monaco, che avvio di stagione

Dopo 16 vittorie consecutive termina la striscia record del Bayern Monaco. I Bavaresi hanno pareggiato 2-2 in casa dell’Union Berlino. Gara aperta dalla rete di Doekhi al 27′. Al 38′ gol pazzesco di Luis Diaz. Al 83′ ancora Doekhi segna la rete del 2-1. Al 93′ è poi il solito Harry Kane a segnare il definitivo 2-2. Un risultato che non oscura però un inizio di stagione straordinario.

9 vittorie su 10 in Bundesliga. 4 su 4 in Champions League, l’ultima 1-2, in 10 al Parco dei Principi contro il PSG. 2 su 2 in Coppa di Germania più il successo in Supercoppa. 58 gol segnati e 13 subiti. Una media di 2.88 punti ottenuti a gara, 3 prima del pareggio di oggi. Rendimento super del Bayern Monaco che al netto del pareggio 2-2 contro l’Union Berlino continua a dominare in Bundesliga anche grazie al ko del Lipsia e al pari del Borussia Dortmund.