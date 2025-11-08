River Plate, perché è saltato il rito del ritiro al Monumental prima del Superclasico col Boca

Questo è il weekend del Superclàsico tra Boca Juniors e River Plate. Una partita sacra per il mondo del calcio. Ma il rito del ritiro del River è saltato. Andiamo a scoprire il motivo.



Il River Plate si sta preparando alla super-sfida contro il Boca Juniors. Ogni volta che si prepara a un big match, il River va in ritiro al Monumental il giorno prima della partita. Ma questa volta qualcosa è cambiato. Il motivo? Lo stadio è occupato da due concerti di Dua Lipa, che ha riempito di fan uno degli stadi più belli del mondo. La pop star Dua Lipa torna in America Latina con il suo ‘Radical Optimism Tour’ e i suoi due primi concerti si terranno questa sera, sabato 8 novembre, allo Stadio Monumental di Buenos Aires.

River Plate, salta il ritiro… per Dua Lipa

L’artista di origini albanesi si trova da qualche giorno a Buenos Aires, dove ha visitato alcuni luoghi, ha cenato con la famiglia e i compagni in un lussuoso ristorante e ha condiviso foto con i fan che l’hanno accolta e aspettata all’hotel in cui avrebbe alloggiato. I fan di Dua Lipa sono ovviamente contentissimi, ma non lo sono molto i tifosi del River Plate. Il montaggio del complesso del concerto ha impedito al River di svolgere il consueto ritiro pre-partita al Monumental.

dua lipa hablandole en español a los fans pic.twitter.com/4yvklMUUHz — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 6, 2025

River Plate-Boca, la classifica

Il Superclasico si gioca in una condizione di classifica particolare: se il Boca Juniors guida la classifica insieme al Santa Fe a quota 23 punti, ben diverso è il discorso per il River, che si trova al sesto posto nel Gruppo B a quota 21 punti, distante ben dieci lunghezze dalla capolista Rosario. Una modifica dunque al rituale pre-partita per il River, che deve trovare un’alternativa all’allenamento per la rifinitura in vista di una delle partite più sentite nel mondo del calcio. Dua Lipa, dunque, ha scombussolato i piani per l’avvicinamento al Superclasico. Ma in campo, comunque, sarà spettacolo tra le due squadre con il solito tutto esaurito e le magnifiche coreografie che le due tifoserie sanno comporre in modo superbo.

