Un’altra grande serata da protagonista per Leo Messi: l’Inter Miami travolge Nashville e l’argentino continua a brillare. Doppietta e altri due assist che gli permettono di raggiungere un altro traguardo nella sua immensa carriera.

Leo Messi diventa il primo giocatore ad arrivare a 400 assist ufficiali in carriera: il passaggio illuminante per Allende nel 4-0 con cui l’Inter Miami ha superato Nashville, ha permesso alla Pulce di raggiungere l’ennesimo traguardo di un percorso sportivo in cui ha vinto praticamente tutto!

Messi punta la vittoria della MLS

Leo Messi senza pietà: l’Inter Miami vince e convince contro Nashiville. Il capitano dell’Albiceleste ha partecipato a tre dei quattro gol segnati nella sfida dei play-off che ha permesso alla squadra di Mascherano di staccare il passo per il prossimo turno dei Playoff in MLS.

🇦🇷 Lionel Messi’s career stats are a joke! 😮‍💨 👕 1133 games

⚽️ 894 goals

🎯 400 assists

🏆 46 trophies

⭐️ 8 Ballon d’Ors The greatest player of all time! 🐐 pic.twitter.com/2EA99MdvEH — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) November 9, 2025

Il prossimo avversario della Pulce sarà Cincinnati, testa di serie n. 2, e squadra a cui il numero 10 non ha ancora segnato. Appuntamento tra qualche giorno per l’Inter Miami in semifinale della Eastern Conference. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro ha concluso la serie al meglio delle tre con cinque gol e tre assist a referto!

Messi-Ronaldo: il confronto nel 2025

Continua la sfida a distanza tra i due GOAT del secondo millennio: da una parte Lionel Messi dall’altra Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato un rigore nel successo per 3-1 dell’Al Nassr contro la neopromossa Neom in Saudi Pro League, mentre l’argentino doppietta e un assist nella goleada contro Nashville, con l’Inter Miami che stacca il pass per le semifinali.

Il rendimento del numero 7 e del 10 nel 2025 è incredibile. A 40 anni CR7 ha giocato 41 partite collezionato 3.538 minuti impreziositi da 37 gol e 3 assist. La Pulce, invece, con i suoi 38 anni, in 50 gare, ha disputato 4.178′ con 44 reti e 21 assist. Statistiche fuori dal normale per i due marziani più forti del pianeta Terra!