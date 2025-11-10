Interrotta la conferenza stampa del nuovo tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, dopo il pareggio del Grifone contro la Fiorentina: l’ex compagno Edin Dzeko non si trattiene dal volerlo riabbracciare in ricordo dei tempi passati assieme a Roma

La conferenza stampa di Daniele De Rossi, chiamato a commentare la partita tra Genoa e Fiorentina – seguita dalla tribuna a causa della squalifica ancora da scontare – è iniziata con un divertente fuori programma. Protagonista inatteso: Edin Dzeko, ex compagno di squadra e grande amico di De Rossi ai tempi della Roma.

De Rossi-Dzeko siparietto emozionante: cos’è successo

Appena De Rossi ha iniziato a parlare, alle sue spalle è comparso Dzeko, che lo ha colto di sorpresa dandogli un bacio. “Scusate, ciao a tutti”, ha detto sorridendo l’attaccante bosniaco, mentre De Rossi, divertito, ha commentato: “Quando è entrato ero sicuro che avrebbe segnato. È un mio amico, suo figlio si chiama Dani, ne ero certo…”. La sala stampa è scoppiata a ridere, De Rossi è arrossito e ha salutato Dzeko, che è poi corso via per raggiungere il ritiro della nazionale bosniaca.

“Ti dò un bacio, in bocca al lupo”, gli ha detto l’attaccante viola. Ecco le immagini del bel siparietto fra i due.

Daniele De Rossi i Edin Dżeko, dwie legendy AS Romy. Dziś ten pierwszy jest trenerem Genoi, drugi piłkarzem Fiorentiny.#włoskarobotapic.twitter.com/hxJ8XW8OSo — Wilku (@Wilku_ASR) November 9, 2025

De Rossi dopo il siparietto con Dzeko: “Devo meritare l’affetto”

Tornando a un tono più serio, De Rossi ha voluto sottolineare lo spirito con cui la sua squadra ha affrontato la gara: “Avevo chiesto ai ragazzi una partita così, senza fare il fenomeno. Dobbiamo lavorare tanto, ma abbiamo il cuore e la determinazione per farlo. La Fiorentina è una squadra molto forte, ma i miei hanno messo tutto in campo. Con un gruppo così si parte sempre dalla lotta”.

Proseguendo l’analisi, De Rossi ha commentato: “È stata una partita equilibrata. Spero di meritarmi l’amore di questa tifoseria: per me è una sensazione nuova, perché nella mia carriera ho conosciuto solo la Roma e la Nazionale”.

Sui rigori ha aggiunto: “Colombo lo aveva segnato in allenamento, ma tirare dal dischetto davanti alla Gradinata Nord non è facile. Ci lavoreremo. Il ragazzo ci tiene molto e un errore così poteva pesargli, invece ha reagito segnando un gol da Gialappa’s, che gli sarà utile”.