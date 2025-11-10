In casa Atalanta è ad un passo l’esonero di Ivan Juric. Il post-Gasperini non sta andando come speravano a Bergamo. Palladino sempre più vicino, già in mattinata. Contratto fino al 2027.

Ora Ivan Juric rischia davvero l’esonero. Sono passate undici giornate dall’inizio della stagione di Serie A, l’Atalanta ha raccolto solamente due vittorie fino a qui in campionato, senza mai convincere del tutto, vuoi per il gioco, vuoi per la capacità di concretizzare quanto ha prodotto in certe partite. Ieri però è arrivata una sconfitta senza appello: 0-3 interno contro il Sassuolo. E dal club orobico si chiedono ora se sia meglio cambiare rotta anche dal punto di vista della scelta fatta qualche mese fa per sostituire Gian Piero Gasperini. Il nome in pole in caso di esonero è quello di Palladino che firmerebbe fino al 2027.

Atalanta, ora Juric rischia l’esonero: l’Atalanta non sa vincere

Ora l’Atalanta riflette davvero. Attualmente la Dea è tredicesima in classifica in Serie A dopo 11 giornate. Solo 2 le vittorie raccolte dalla Dea fino a qui, con ben 7 pareggi e 2 sconfitte.

Al termine del match non sono state confortanti le parole del tecnico Ivan Juric, che ha ammesso: “Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Mercoledì è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo giocato bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo, rispetto a noi“. E dal club stanno riflettendo sulla decisione da prendere per il futuro della panchina. Raffaele Palladino in pole in caso di esonero.

#Juric: la fiducia #Atalanta è sotto i minimi. Dalle avvisaglie svelate lunedì scorso a una svolta che ora può entrare nel vivo. In cima alla lista resta – come anticipato sempre lunedì scorso – Raffaele #Palladino 👇 https://t.co/jKePRJXIQQ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 9, 2025

L’Atalanta riflette sull’esonero di Juric: il gesto di Percassi

Come riporta Alfredo Pedullà (e come aveva già raccontato da lunedì scorso), le due partite contro Marsiglia e Sassuolo sarebbero state molto importanti per Ivan Juric. L’a.d. dell’Atalanta, Luca Percassi, ha lasciato lo stadio prima della fine, “l’allenatore e la squadra parlano due lingue diverse”, riflette Pedullà. Che poi parla di valutazioni profonde prima di decidere da parte dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dal nostro Direttore Michele Criscitiello, questa sarebbe la mattinata giusta per l’arrivo di Palladino, l’ex allenatore della Fiorentina è vicinissimo, e firmerebbe fino al 2027.