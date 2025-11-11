Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale alle ATP Finals di Torino: vittoria storica per la coppia azzurra contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos

Secondo successo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. Gli azzurri si sono imposti in due set (7-6, 6-4) contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, conquistando una storica qualificazione anticipata alle semifinali. Mai, prima d’ora, una coppia italiana era riuscita a raggiungere questo traguardo nel doppio alle Finals.

Dopo un primo set equilibrato, deciso al tie-break (7-4), Bolelli e Vavassori hanno trovato subito il break in apertura del secondo parziale, difendendo poi con sicurezza i propri turni di battuta fino al 6-4 finale. Già vittoriosi all’esordio contro i britannici Cash e Glasspool, i due italiani hanno confermato l’ottimo stato di forma, senza mai perdere il servizio e gestendo con freddezza i punti chiave dell’incontro.

Partenza brillante per la coppia azzurra, solida al servizio e subito pericolosa in risposta nel quarto game su battuta di Granollers. Dopo alcune occasioni mancate per il break, gli avversari provano a reagire sul 4-4 e sul 5-5, ma Bolelli e Vavassori si salvano con una perfetta copertura della rete.

Nel tie-break è Vavassori a fare la differenza: un rovescio lungolinea vincente per il 4-2, una demi-volée fortunata che pizzica la riga per il 5-3, e infine un ace che vale il 6-3. L’entusiasmo cresce e, nel secondo set, gli italiani strappano subito il servizio agli avversari, mantenendo il vantaggio fino al termine. Non concedono palle break e, dopo aver mancato un primo match point sul 5-3, chiudono il confronto con autorità sul 6-4.

Vavassori: “Che partita”. Bolelli si commuove: “Periodo delicato”

Parlando a Sky a fine partita, Vavassori ha dichiarato: “Abbiamo giocato una grande partita, sapevamo di dover sfruttare le poche occasioni che ci avrebbero concesso. Il pubblico ci ha dato una grossa mano, è stato un giocatore in più. Bello vincere davanti a mia madre”. Anche Bolelli si commuove: “Per me è un periodo delicato, lo scorso anno qui c’era mio padre, ora vive un momento duro…”

Con questa vittoria, Bolelli e Vavassori si assicurano il pass per la semifinale, mentre la sfida di giovedì contro i campioni in carica, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, servirà soltanto a determinare la posizione finale nel girone.