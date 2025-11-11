Main Event IPC 2025: deal a tre e vittoria per Pietro Nicastro! Suriano incassa la fetta più ricca del payout

L’edizione autunnale dell’Italian Poker Challenge 2025 si è conclusa con un finale spettacolare al Casinò Municipale di Campione d’Italia. Dopo un tavolo finale ricco di colpi di scena, è stato Pietro Nicastro a trionfare nel Main Event IPC 2025, al termine di un deal a tre che ha visto Davide Suriano portare a casa la fetta più grande del montepremi.

Ma andiamo con ordine.

Evento #4 – €770 Main Event IPC 2025: il trionfo di Pietro Nicastro

Il Main Event dell’Italian Poker Challenge 2025 ha regalato una giornata finale dal ritmo serrato. Partiti in 18, i giocatori si sono ridotti rapidamente ai 9 protagonisti del final table, guidato inizialmente da Luigi Shehadeh, chipleader con grande esperienza (oltre 1,4 milioni di dollari vinti in carriera).

Tuttavia, il primo a imporsi è stato Davide Suriano, ex campione del mondo heads-up WSOP, autore di due eliminazioni consecutive con mani vincenti da manuale. Dopo di lui, la corsa ha visto uscire progressivamente Barnaba Perone, Saverio Carfì e lo stesso Shehadeh, protagonista di un colpo sfortunato contro Nicastro: entrambi con 9-7 suited, ma il colore ha premiato Pietro.

La corsa al titolo: il deal e l’heads-up finale

Arrivati in tre – Suriano, Nicastro e Stefano Ji – i protagonisti hanno concordato un deal ICM:

🥇 Davide Suriano : €99.735 (quota più alta del payout)

🥈 Pietro Nicastro : €79.510

🥉 Stefano Ji: €73.555

Dopo l’accordo, restava da assegnare solo il trofeo del Main Event IPC 2025. In poche mani, Nicastro ha ribaltato la situazione, eliminando prima Ji (AJ > KQ per Suriano) e poi lo stesso Suriano in heads-up con una mano spettacolare: 7♣6♣ vs 10♣5♣, con doppio 7 al flop e trips vincente.

Nicastro nuovo campione IPC 2025

Con questo successo, Pietro Nicastro entra di diritto tra i protagonisti della scena poker live italiana, aggiungendo un titolo prestigioso al suo palmarès. Per Davide Suriano, invece, arriva un risultato comunque importante e il premio più alto grazie al deal finale.

L’Italian Poker Challenge 2025 conferma così il suo status di evento di riferimento per il poker live a Campione d’Italia, con numeri in crescita e un field di grande qualità.

Leggi tutto l’articolo su www.pokerstarsnews.it