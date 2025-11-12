Discorso da comandante vero da parte di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio dell’Al-Nassr, prima di una sfida importante per la lotta per il titolo in Arabia Saudita: il video delle sue parole fa il giro del mondo

Sabato sera Cristiano Ronaldo ha dato il suo consueto contributo ad una importante vittoria per il suo Al-Nassr, segnando un calcio di rigore che ha consentito ai suoi di proseguire il loro perfetto inizio di stagione nella Saudi Pro League. A fare il giro del mondo però stavolta non è una sua prodezza in campo, bensì il discorso motivazionale che l’ex campione di Real Madrid e Manchester United ha tenuto in spogliatoio. L’intento era chiaro: motivare i compagni di squadra prima della vittoria contro il Neom (per 3-1), per trasferire loro la sua abitudine a stazionare a certi livelli ed a convivere con la pressione di dover vincere in ogni partita.

Cristiano Ronaldo, discorso da leader all’Al-Nassr: il video

Dopo l’ennesima vittoria in questo inizio di stagione esaltante, l’Al-Nassr dai propri canali social ufficiali ha diffuso un inedito video sul discorso fatto da Cristiano Ronaldo nello spogliatoio. Che risale a prima del calcio d’inizio della partita poi vinta 3-1 contro il Neom.

“Andiamo a fare il nostro lavoro. Oggi è importante essere focalizzati nel nostro obiettivo: rimanere in vetta al campionato”. Queste alcune delle parole che si percepiscono dal breve incitamento fatto da Cristiano Ronaldo ai compagni di squadra, come si può vedere dal video diffuso via social dall’Al-Nassr:

Altro gol per Cristiano Ronaldo: quanti ne mancano per i 1000

Nella gara vinta dall’Al-Nassr contro il Neom per 3-1, Cristiano Ronaldo ha segnato su rigore per il 2-0 poco dopo l’ora di gioco. Il brasiliano Angelo Gabriel aveva portato in vantaggio il Nassr nel primo tempo. Sebbene Neom avesse brevemente minacciato la rimonta con il gol di Ahmed Abdo all’84° minuto, l’ex Milan Joao Felix ha segnato il suo decimo gol stagionale, assicurando la vittoria per 3-1 alla capolista. Luciano Rodriguez del Neom era stato precedentemente espulso per aver dato una gomitata a Nawaf Boushal del Nassr, costringendo la squadra di casa a giocare la maggior parte del secondo tempo in 10 uomini.