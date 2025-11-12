In un momento già di per sé delicato per la Fiorentina, l’esterno brasiliano Dodo ha preso una decisione decisamente singolare, smettendo di seguire la squadra viola sui propri canali social. Una svista o c’è qualcosa sotto?

In un periodo particolarmente delicato per la Fiorentina, un nuovo episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, alimentando ulteriormente le tensioni che si respirano nell’ambiente viola. Protagonista della vicenda è Dodô, terzino destro brasiliano della squadra, che ha deciso improvvisamente di smettere di seguire il profilo ufficiale del club su Instagram. Un gesto apparentemente banale, ma che nel mondo del calcio moderno, dove i social network rappresentano un canale di comunicazione diretto tra giocatori e società, assume spesso un valore simbolico. La scelta del calciatore ha subito acceso le discussioni tra i sostenitori, molti dei quali si interrogano sui motivi di questa presa di distanza e sulle possibili implicazioni per il suo futuro a Firenze.

Dodo’ smette di seguire la Fiorentina sui social: va via?

Sul piano contrattuale, Dodô è legato alla Fiorentina fino al 30 giugno 2027, ma il suo futuro resta tutt’altro che certo. Secondo le indiscrezioni, la società starebbe valutando la possibilità di ridiscutere le condizioni del suo accordo per comprendere se ci siano i presupposti per proseguire insieme o se, al contrario, possa maturare un addio nelle prossime finestre di mercato. Il gesto social, quindi, potrebbe essere un indizio di malumore o semplicemente un episodio isolato, ma di certo arriva in un momento in cui la serenità, in casa viola, sembra essere sempre più fragile.

Dodo’, punto fermo alla Fiorentina: ora è in bilico?

Nel corso della sua carriera, il brasiliano Dodô ha accumulato oltre 130 presenze e 2 gol con la maglia della Fiorentina, diventando uno dei punti di riferimento della difesa gigliata, soprattutto prima del grave infortunio che ne ha rallentato la crescita. Prima di approdare in Italia, il laterale ha vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk, con cui ha collezionato 97 partite e 5 reti, contribuendo alla conquista di un campionato ucraino, una Coppa d’Ucraina e una Supercoppa. Gli inizi della sua carriera risalgono al Coritiba, dove ha disputato 54 gare, e successivamente ha giocato anche con il Vitoria Guimaraes in Portogallo, realizzando 2 gol in 12 presenze. A livello internazionale, ha rappresentato il Brasile nelle selezioni giovanili: 2 partite con l’Under 17, 11 con l’Under 20 e 5 con l’Under 23, senza però mai ottenere la chiamata nella Nazionale maggiore.