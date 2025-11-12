Louis Buffon continua a far parlare in modo positivo grazie alle sue prestazioni. Il figlio d’arte ha segnato una tripletta nell’ultima gara con la Nazionale U19 della Repubblica Ceca.
Louis Buffon è stato mattatore della sfida tra Repubblica Ceca e Azerbaigian U19. Il figlio d’arte è stato capace di segnare 3 gol e servire 1 assist nel 6-1 dei suoi. Il classe 2007, ha mosso i primi passi con le giovanili della Juventus, ora milita nel Pisa, squadra di Serie A con la quale ha debuttato lo scorso 5 ottobre, a 17 anni, come il papà, nella partita con il Bologna. In stagione per lui anche una presenza in Coppa Italia. Adesso ha trovato la ribalta con la sua Nazionale. Buffon è in possesso del doppio passaporto vista la nazionalità ceca della madre, Alena Seredova. E al momento ha scelto di rappresentare proprio la Repubblica Ceca.
Lorenzo Buffon show
Louis Buffon sa benissimo di essere il figlio di Gianluigi e per questo, probabilmente ha scelto un programma di crescita più morbido, scegliendo la maglia della Repubblica Ceca. Con l’Italia avrebbe avuto probabilmente addosso un’etichetta che alla sua età sarebbe stata troppo pesante. L’attaccante può quindi crescere con calma e senza grosse pressioni. In futuro non gli è comunque preclusa di scegliere la nazionale maggiore italiana e proseguire sulla scia del padre. Per ora però Louis Buffon incanta con la maglia della Repubblica Ceca.
L’esordio in Serie A
Louis Buffon è di proprietà del Pisa, dove è arrivato nell’estate del 2023 dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus. Il figlio d’arte ha già esordito in prima squadra e in Serie A. Un esordio arrivato lo scorso 5 ottobre contro il Bologna, giocando i suoi primi tredici minuti nella massima serie. In totale in questa stagione ha collezionato due presenze in prima squadra (35 minuti totali tra campionato e Coppa Italia).