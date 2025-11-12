Giornata incredibile per Louis Thomas Buffon. L’attaccante classe 2007 del Pisa, figlio dell’ex portiere Gigi Buffon e di Alena Seredova, è stato protagonista di una prestazione strepitosa con la maglia dell’Under 19 della Repubblica Ceca. Louis Thomas Buffon è stato il protagonista assoluto della sfida vinta con un roboante 6-1 contro i pari età dell’Azerbaijan. L’attaccante ha segnato tre goal, firmando rispettivamente le reti del 2-0 e del 3-0 nel giro di dieci minuti, per poi completare lo show con la tripletta in pieno recupero. Una gara straordinaria per il figlio d’arte, autore anche in un assist.

Louis Buffon sa benissimo di essere il figlio di Gianluigi e per questo, probabilmente ha scelto un programma di crescita più morbido, scegliendo la maglia della Repubblica Ceca. Con l’Italia avrebbe avuto probabilmente addosso un’etichetta che alla sua età sarebbe stata troppo pesante. L’attaccante può quindi crescere con calma e senza grosse pressioni. In futuro non gli è comunque preclusa di scegliere la nazionale maggiore italiana e proseguire sulla scia del padre. Per ora però Louis Buffon incanta con la maglia della Repubblica Ceca.

