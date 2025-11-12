A Kylian Mbappé non mancano di certo i soldi, visto il suo contratto multimilionario con il Real Madrid, ma come spende il suo denaro l’asso francese? Un vizio particolare ha un valore da capogiro, per una collezione da sogno

La superstar del Real Madrid Kylian Mbappé è nota non solo per il suo talento in campo, ma anche per alcune sue passioni particolari fuori dal rettangolo di gioco e per una sua collezione extralusso. Anche se ha accettato una riduzione dello stipendio rispetto al contratto da favola che aveva con il Paris Saint-Germain, il campione francese continua a guadagnare moltissimo (la stampa spagnola parla di una cifra fra i 15 e i 20 milioni all’anno netti) arrotondata grazie ai suoi contratti pubblicitari. Ma come spende tutto questo denaro, Kylian Mbappe?

Mbappe, collezione alla Cristiano Ronaldo da 1 milione di euro

Come molti altri calciatori e come anche il suo idolo Cristiano Ronaldo in particolare, Mbappé è un noto appassionato di automobili di lusso. Oltre ad aver acquistato una squadra di calcio in Francia, lo Stade Malherbe Caen, Mbappé non rinuncia alla sua grande passione per i motori.

Nella sua collezione da almeno un milione di euro, è presente una Bmw 17 Xdrive 60, dal valore di 150 mila euro, poi una Bmw 17 M70 (180mila euro), una Ferrari 458 da 300mila euro, una Ferrari 488 Pista (valore stimato: 500mila euro). Il curioso è che, nonostante la sua collezione da sogno, non può guidarle da solo.

La madre di Mbappé svela: “Ecco perché non ha la patente”

Secondo la madre del giocatore, Fayza Lamari, Kylian Mbappé, non ha ancora conseguito la patente di guida. “Ieri gli ho detto: ‘Prendi la patente. Almeno potrai guidare la tua auto da solo’”, ha raccontato Lamari in un’intervista. Lamari ha poi aggiunto: “Non ha potuto sostenere l’esame a Parigi per motivi di sicurezza. A Madrid è più rilassato. Mi ha detto: ‘Non hai torto, ma l’esame di guida mi annoia’.”

Ha continuato dicendo: “Ho insistito: “Vedrai, sarà bello avere trenta minuti per te stesso, senza autista, senza guardia del corpo. Prendi la tua auto, ascolti la musica che vuoi ascoltare”. Le parole della madre riflettono la realtà dei fatti: a differenza di molti altri calciatori, Mbappé arriva spesso alle partite accompagnato da un autista, a bordo di diverse auto di lusso, tutte decisamente spettacolari.