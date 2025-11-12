Le collezioni calcistiche sono sempre molto interessanti da osservare. Quella di questo tifoso del Monaco è davvero impressionante. Contiene infatti 1146 maglie del club monegasco.

Julien Bouron è l’uomo del momento in casa Monaco. Bouron non è però un calciatore, un dirigente o un allenatore ma è un tifoso del club. L’uomo è diventato virale negli ultimi giorni per un video condiviso dal club monegasco nel quale il tifoso mostra la sua incredibile collezione di maglie del club. Ben 1146 maglie del Monaco, dal 1950 in poi. Non quindi un semplice appassionato di calcio o tifoso, ma un vero e proprio collezionista del settore. Julien Bouron è diventato immediatamente virale e ora tutti parlano di lui. Il più grande collezionista di maglie sportive, tutte della stessa squadra.

Julien Bouron, che collezione

Immagini spettacolari, direttamente riprese con il drone, sono quelle registrate e condivise dal Monaco. Il club ha infatti condiviso il video dell’incredibile collezione di Julien Bouron. Tifoso del club monegasco, possiede 1146 maglie del club, dal 1950 in poi. Una collezione che posizionata in diagonale può ricoprire la metà di un campo da calcio. Le immagini del video promosso dai monegaschi sono spettacolari.

Bouron ha raccontato che la sua gioia più grande è stata il Monaco di Trezeguet ed Henry. Del maestro Arsene Wenger e dei trionfi di quel Monaco, le generazioni tra gli anni 90 ed il 2000, qualcosa di irripetibile a suo dire. Una collezione incredibile la sua. Il club ha quindi voluto dargli il giusto spazio, mostrandola tramite un video sul proprio profilo social. Un video realizzato in collaborazione con il tifoso, collezionista che mostra distesa su un campo da gioco e riprese da un drone tutte le magliette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco)

Le parole di Bouron

Così aveva parlato Julien Bouron in una recente intervista di qualche mese fa: “Ho solo 30 anni, eppure possiedo circa 1.000 maglie. Maglie provenienti dalla squadra professionistica, quindi indossate o preparate, non ci sono maglie da negozio. Ci possono essere dettagli da collezionisti, ma è questo che fa la differenza. Ho appena comprato una maglia di Thierry Henry, indossata nella Coppa UEFA nel 96/97.

La mia collezione è un lavoro a tempo pieno per me. Cioè, da quando ho iniziato a collezionare, circa quindici anni fa, ci dedico moltissimo tempo. Recentemente ho appena acquistato da un tedesco una maglia di Thierry Henry, indossata nella Coppa UEFA ad Amburgo, versione 96/97. Ci sono voluti giorni di trattative e abbiamo trovato un accordo nel parcheggio dello stadio Louis II. Quando compro una maglia, non la vedo come un investimento finanziario, ma come un investimento nel patrimonio del club. Ricostruire la sua storia attraverso le sue maglie“.