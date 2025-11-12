Mondiale U17, chi sono e dove giocano gli azzurri fanno sognare

Il Mondiale U17 sta mettendo in mostra tanti grandi talenti, tra cui quelli della Nazionale Italiana. Gli azzurri hanno superato agevolmente il girone e ora affronteranno la Repubblica Ceca.

Tre vittorie su tre, l’Italia sta impressionando al Mondiale U17. Gli azzurrini si sono imposti con Qatar, 0-1, Bolivia, 0-4 e Sudafrica 3-1. Tre successi pesanti, 8 gol fatti, uno solo subito. Qualificazione ai sedicesimi e prossima sfida contro la Repubblica Ceca. L’Italia di Massimiliano Favo è stata semifinalista dell’ultimo Europeo nel 2024. La stellina è Samuele Inacio, figlio dell’ex Atalanta e Napoli Inacio Pia. Gli azzurrini si sono visti fino ad ora quasi tutti, 19 sui 21 convocati. Gli unici due che non sono scesi in campo sono Nava e Cereser. Andiamo a scoprire i ragazzi che stanno trascinando gli azzurri.

Mondiale U17, l’Italia fa sognare

Se la Nazionale maggiore manca il Mondiale dal 2014. La selezione U17 sta regalando soddisfazione ora in Qatar. Gli azzurrini di Favo, hanno vinto tutte le partite contro Qatar, Bolivia e Sudafrica. E ora sognano di continuare alla grande il loro percorso sin dalla gara con la Repubblica Ceca. Favo ha reso tutti protagonisti: in tre partite su 3 sono scesi in campo 19 su 21 convocati. Tutti i calciatori di movimento hanno avuto una chance da titolari, gli unici a non essere scesi in campo sono Nava e Cereser. I due portieri di riserva. L’Italia Under 17 ora sogna, gli azzurrini restano comunque con i piedi per terra. L’obiettivo è migliorare il quarto posto del 1987.

La difesa azzurra

Un reparto di qualità quello difensivo. Il Capitano è Borasio (Juventus) ha servito un assist e guadagnato un rigore. Con lui De Paoli (Como) è l’altro leader della difesa. Le riserve di lusso sono Bovio (Inter) e Reggiani (Borussia Dortmund). Sulle fasce Amilhere (WBA), Mambuku (Stade de Reims) e Marini (Cesena). La porta è poi affidata da inizio competizione a Longoni (Milan). Per lui un rigore parato contro la Bolivia nel secondo match. Un reparto forte e completo quello azzurro.

Il centrocampo

Qualità e quantità dalla mediana azzurra. Nel 4312 di Favo le stelle sono Baralla (Empoli), Prisco (Napoli), Steffanoni (Atalanta), Luongo (Torino) per lui un assist, Pandolfi (Milan) per lui già un gol e Maccaroni (Roma) 2 assist. Tante le opzioni quindi con questi ragazzi che sono stati bravi ad alternarsi e a dare qualità e quantità al reparto. Garantendo gol e assist.

L’attacco

La stella è Inacio, 4 gol per il figlio d’arte. Sulla trequarti è lui a regalare spettacolo. Le punte sono poi il classe 2009, Giovanni Arena, della Roma, per lui gol e assist contro il Sudafrica. Elimoghale (Juventus) e Lontani (Milan), andati in gol contro la Bolivia e Campaniello (Empoli). La stella assoluta è però come già detto Samuele Inacio. Classe 2008, è il fantasista della squadra. L’attaccante del Borussia Dortmund sta trascinando gli azzurrini. Quattro gol e due assist in 3 partite. E’ il capocannoniere del torneo.