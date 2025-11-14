Scintille tra Leclerc ed Hamilton: la Ferrari se l’è messo contro

La Ferrari sta vivendo un momento molto complicato: il rapporto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton è a rischio.

Le parole di John Elkann dopo l’ennesimo Gran Premio deludente della Ferrari continuano a far discutere. Il presidente della scuderia di Maranello, a margine della presentazione della partnership tra Stellantis e i Giochi di Milano-Cortina, ha criticato duramente Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiedendo a entrambi di concentrarsi a guidare e parlare meno.

Dichiarazioni che hanno suscitato forti reazioni: tantissimi tifosi hanno espresso totale disaccordo con quanto affermato da John Elkann, sottolineando che i due piloti hanno fatto il possibile con una Ferrari sempre inferiore alla McLaren e molto spesso anche a Mercedes e Red Bull. Il popolo ferrarista prende le difese soprattutto di Leclerc, arrivato quasi sempre davanti a Hamilton in questo Mondiale 2025: sono anni che i fan della Rossa chiedono che venga data al monegasco una vettura in grado di competere per il titolo iridato.

Un aspetto che ha voluto sottolineare anche Davide Valsecchi, campione GP2 nel 2012 e oggi apprezzatissimo opinionista. Dopo tanti anni con Sky Sport oggi è collaboratore con F1 TV per la copertura internazionale dei Gran Premi ed è sempre pronto a fornire un’opinione lucida e pertinente su ciò che accade nel Circus.

Leclerc stufo di Hamilton: non ne può davvero più

In una lunga intervista concessa a Fanpage l’ex pilota si è soffermato sul momento che sta vivendo la Ferrari. Secondo Valsecchi allo stato attuale c’è solo una cosa davvero solida a Maranello, ed è proprio Charles Leclerc. “Quando gli avete messo dentro Hamilton, Leclerc ha fatto la stagione migliore della vita – ha detto Valsecchi – Mi puoi dire: ‘Non ha vinto neanche una gara’, ma secondo me non ha avuto il mezzo. Io la stagione la baso sul confronto col compagno, non sul fatto che con una macchina da settimo posto non vinca“.

“Se fosse stato sulla McLaren – ha poi aggiunto Valsecchi – probabilmente sarebbe in testa a lottarsi il Mondiale con Norris, secondo me gli era anche avanti“. L’opinionista ritiene poi che sia stato sbagliato puntare su Hamilton per un progetto a medio-lungo termine, anche perché Leclerc ha dimostrato di poter stare davanti a chi ha vinto 7 Mondiali di F1.

“Dopo aver praticamente messo fine alla carriera di Vettel, oggi distrugge quella di Hamilton – ha detto Valsecchi – Secondo me pensa: ‘Continuate a mettermi alla prova e avete una macchina che non va mai. Pensate a far bene la macchina e non a pagare 70 milioni di euro per un altro pilota’“.