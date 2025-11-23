Marquez umilia ancora Bagnaia: è la disfatta finale

Dopo aver vissuto un Mondiale da incubo non sono ancora finiti i guai per Pecco Bagnaia: un’altra umiliazione da Marquez.

Il Mondiale 2025 di MotoGP si è concluso con il trionfo di Marc Marquez, vincitore del suo nono titolo iridato con diverse gare di anticipo. Non c’è stata mai storia: il campionissimo di Cervera ha dominato con la sua Ducati quasi su ogni pista, vincendo 11 Gran Premi e 14 Sprint Race: pur non prendendo parte agli ultimi 5 GP a causa di un infortunio successivo a una brutta caduta Marquez ha comunque tenuto a distanza suo fratello Alex di ben 78 punti.

Se da una parte la Ducati può certamente esultare per il successo del fenomeno spagnolo e anche per l’ottimo campionato di Alex Marquez, dall’altra all’interno della Casa di Borgo Panigale si percepisce una certa delusione per la stagione di Pecco Bagnaia. Il due volte campione del mondo ha vissuto un’annata da incubo, dove è riuscito ad arrivare davanti a tutti solo in 4 occasioni (due GP e due Sprint Race).

Alla fine il pilota torinese ha concluso al quinto posto in classifica, superato anche da Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM). Un rendimento talmente negativo da far correre anche più di una voce su un possibile addio alla Ducati con un anno di anticipo. Uno scenario che non dovrebbe verificarsi: anche nel 2026 Bagnaia correrà con la Rossa emiliana, con l’auspicio di poter essere più competitivo rispetto alla stagione appena conclusa.

Marquez umilia Bagnaia: non c’è proprio storia, fan rassegnati

Dopo la consueta giornata di test svolta sul circuito Ricardo Tormo dopo l’ultimo GP stagionale, Pecco Bagnaia ha detto che la base è “ottima“, lasciando intendere che ci sono altissime possibilità di fare bene nel 2026. Il due volte iridato ha avuto buone sensazioni e l’impressione è che il feeling con la sua Ducati sia cresciuto.

Tuttavia Bagnaia è arrivato comunque molto dietro ad Alex Marquez (Marc non ha partecipato perché i medici non hanno ancora dato l’ok). Proprio il pilota della Gresini Racing ha commentato l’andamento di questo test, soffermandosi anche sul collega che corre con la Ducati ufficiale. “Bagnaia? Non so che moto avesse, non so se quella che ho guidato fosse quella che ha usato per tutta la stagione”.

Alex Marquez ha poi detto di essersi sentito a suo agio fin dalla prima sessione: “Non voglio sapere quali problemi ha avuto Bagnaia e quali no”, ha concluso il pilota spagnolo.