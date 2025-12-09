Ribaltone ATP, clamoroso: Musetti davanti a Sinner!

La notizia ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di tennis: il ribaltone è davvero clamoroso, davanti a Sinner ora c’è Musetti.

Jannik Sinner non è riuscito a chiudere il 2025 con il ribaltone in classifica ATP. L’anno è infatti terminato con Carlos Alcaraz numero 1 al mondo: la finale raggiunta dallo spagnolo alle ATP Finals è bastata per mantenere il primato, rendendo ininfluente la sconfitta poi subita da Sinner nell’ultimo atto a Torino.

Sinner aveva perso la prima posizione in classifica dopo la sconfitta subita nella finale degli US Open dal suo grande rivale. Jannik era poi riuscito a riconquistarla grazie alle vittoria nel Masters 1000 di Parigi: un primato che però è durato una sola settimana, dato che ad Alcaraz sarebbe appunto bastato arrivare in finale alle ATP Finals.

La conferma ufficiale è arrivata grazie alla vittoria contro Lorenzo Musetti nel round robin: con quel successo, infatti, Alcaraz ha potuto concludere il 2025 al primo posto. Sinner andrà di nuovo all’assalto del trono già all’inizio del 2026: nel frattempo, però, è emerso un dato che ha lasciato senza parole tutti i fan del fenomeno altoatesino. Jannik, infatti, è finito dietro Musetti in una speciale classifica.

Musetti supera Sinner: la classifica sorprende

Non si tratta ovviamente del ranking ATP, ma della graduatoria che vede protagonisti coloro che hanno fatto registrare il maggior incremento di ricerche su Google rispetto al 2024. In questa classifica sono presenti non solo tennisti, ma anche atleti di altre discipline, personaggi della musica, dello spettacolo e molti altri ancora.

La popolarità di Musetti è aumentata a livelli esponenziali e lo si vede anche dalle ricerche su Google: il suo nome è stato addirittura il terzo in assoluto tra quelli che hanno visto crescere di più la ricerca del proprio nome sul celebre motore di ricerca rispetto all’anno precedente. Gli unici in grado di battere il tennista di Carrara, attuale numero 8 al mondo, sono stati i cantanti Lucio Corsi e Olly.

E per quanto riguarda Jannik Sinner? Il 24enne di San Candido non è comparso tra i personaggi più cliccati rispetto al 2024, ma c’è da dire che già l’anno scorso il campione italiano aveva fatto registrare un numero gigantesco di ricerche su Google. D’altronde proprio nel 2024 Sinner è definitivamente esploso, andando a vincere i suoi primi Slam e conquistando la posizione numero 1 del ranking. Presente invece Jasmine Paolini, anche lei cercatissima su Google soprattutto grazie alla vittoria negli Internazionali d’Italia.