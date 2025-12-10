Natale amaro per Alcaraz, mazzata inattesa: Sinner se la ride

Dopo la sconfitta subita da Sinner all’ultimo atto delle ATP Finals è arrivata un’altra mazzata per Alcaraz: nessuno se l’aspettava.

Il 2025 di Sinner e Alcaraz si è concluso con la finale alle ATP Finals di Torino. L’ha spuntata l’altoatesino, che è riuscito così a vendicare la sconfitta subita nella finale degli US Open un paio di mesi prima. Tuttavia Jannik non è riuscito a scavalcare Carlos in cima alla classifica ATP: il murciano ha chiuso al primo posto, ma già nei primi mesi del 2026 dovrà difendersi dal nuovo assalto di Sinner.

I due campioni, dominatori della stagione con due Slam a testa e tanti altri tornei vinti, si sono concessi un po’ di riposo prima di riprendere la preparazione in vista dei primi impegni del prossimo anno. Il 2026 comincerà infatti con un match di esibizione in Corea del Sud che vedrà protagonisti proprio Sinner e Alcaraz: poi si comincerà a fare sul serio, a partire proprio dagli Australian Open dove Jannik arriva da campione in carica e vincitore delle ultime due edizioni.

Alcaraz non ha mai vinto a Melbourne e sta già lavorando sodo proprio per sfatare questo tabù. Tuttavia quanto accaduto nei giorni scorsi ha fatto scattare un campanello d’allarme: il Natale dello spagnolo non sarà così dolce.

Mazzata Alcaraz: il ko ha sorpreso anche Sinner

Alcaraz era infatti tornato in campo per la prima volta dopo il ko alle ATP Finals per un match di esibizione contro Frances Tiafoe. I due si sono affrontati al Prudential Center di Newark, nel New Jersey: ad avere la meglio è stato – un po’ a sorpresa – lo statunitense, che ha sconfitto il numero 1 al mondo con il punteggio di 6-3 3-6 10-7.

Una sconfitta che però non pare aver turbato il sonno di Alcaraz. Il campione spagnolo aveva bisogno di un match di un certo livello per testare la propria condizione in vista degli Australian Open, che prenderanno il via tra circa un mese. Sia Alcaraz che Tiafoe hanno preferito regalare un po’ di spettacolo agli spettatori presenti: il clima era molto disteso e di certo Carlos non ha spinto a mille come è solito fare.

Alcaraz si è poi rifatto nel match successivo contro il 19enne brasiliano Joao Fonseca, da molti considerato come il ‘terzo incomodo’ che nei prossimi anni potrebbe dare fastidio allo spagnolo e a Sinner. Carlos si è però salvato per il rotto della cuffia: nel tie-break decisivo era infatti sotto 0-5 ma poi ha ribaltato la situazione, vincendo 10-8.