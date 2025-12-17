Colpaccio Ferrari, arriva dalla Mercedes: rivoluzione in F1

Grande colpo sportivo per Ferrari, non solo porta in squadra due dei migliori del paddock ma lo fa levandoli al team rivale: Mercedes.

In un’ottica già votata al 2026, Ferrari e Mercedes potrebbero essere grandi rivali, forse addirittura per il titolo. Quest’anno alla fine lo stra potere di Red Bull si è dovuto piegare ad una McLaren più affamata, organizzata, veloce. L’anno prossimo però i regolamenti cambieranno, un traguardo atteso dai team che hanno fatto da comprimari, quest’anno, e che pensano ad una rivincita meritata dopo anni di buio.

Da un lato, c’è la Ferrari che si regge su Frederic Vasseur, carismatico Team Principal che pare avere conquistato la fiducia dei suoi piloti – il discusso Lewis Hamilton e l’affamato Charles Leclerc – nonostante le prestazioni non eccitanti del 2025. Dall’altro, Mercedes, a digiuno di vittorie da quando Red Bull ha iniziato la sua cavalcata incredibile, con Toto Wolff che resta l’alfiere di una squadra temibile.

Entrambi i team sperano di potersi rifare, come piloti e addetti ai lavori hanno confermato alla stampa, ma solo uno dei due potrebbe davvero vincere il titolo dei Costruttori o quello dei Piloti. Il miglior scenario possibile per il team italiano la vedrebbe ottenere entrambi. E in questa impresa titanica, potrebbero avere un bel ruolo proprio due “ex” di Mercedes, per la rabbia di Toto Wolff…

Lasciano Mercedes per Ferrari: Wolff non sarà contento

In questa annata difficile, Ferrari ha visto una vera fuga di cervelli, con numerosi ingegneri, progettisti e addetti ai lavori che hanno lasciato il team, alla volta di Cadillac, Aston Martin o Audi o, in un paio di casi, solo per cambiare del tutto sport o occupazione all’interno di questo mondo. Ora, sembra che la tendenza si sia invertita e due membri di Mercedes nel team ingegneristico hanno seguito Hamilton verso la Rossa.

La notizia è ufficiale, Shaid Farzand e Giulia Zoppini hanno firmato con il Cavallino per l’anno prossimo. Entrambi ingegneri con un passato in Mercedes, sono elementi chiave per sostituire anche gli specialisti che hanno lasciato Maranello in questa annata durissima, oltre a rappresentare un bel “boost” di morale per la squadra italiana.

Mentre Farzand è un ingegnere specializzato nel Tyre Modelling, per Zoppini si aprono le porte del reparto per la misurazione legato alla galleria del vento: sarà quindi responsabile assieme ad altri specialisti di Maranello delle performance aerodinamiche della SF-26 il prossimo anno. E Wolff? Sicuramente, non avrà digerito facilmente il passaggio di testimone…