Valentino Rossi rompe gli indugi, la decisione fa clamore: è l’ultima sfida a Marquez

Valentino Rossi e Marc Marquez rimangono grandi rivali, anche a distanza di svariati anni dal ritiro del campione italiano.

Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati due grandi rivali, senza contare che stiamo facendo riferimento a due piloti che hanno fatto a dir poco la storia del motociclismo. Insieme hanno vinto la bellezza di 18 titoli mondiali, quindi è chiaro che stiamo parlando di due assoluti fuoriclasse delle due ruote.

Trovare qualcun altro a questo livello nel corso della storia della MotoGp – e pure prima – è davvero tutt’altro che semplice. Comunque, in ogni caso, la loro rivalità – anche se sarebbe più corretto definirla nemicizia – prosegue pure a distanza di molti anni dall’ultima volta in cui si sono affrontati in pista.

A testimonianza di quello che stiamo scrivendo, ecco la potenziale decisione presa dal Dottore, scelta che potremmo tranquillamente considerare come l’ultima sfida nei confronti di Marc Marquez.

Valentino Rossi ha scelto: è l’ultima sfida a Marc Marquez

Valentino Rossi pare aver deciso, attraverso il suo team in MotoGP, di cercare un pilota di altissimo livello a cui affidare una motocicletta competitiva e sfidare così facendo il campione del mondo in carica Marc Marquez. Ultima sfida fra due vecchi rivali? Confronto diretto in casa Ducati? Definiamolo come vogliamo. Ciò che sembra chiaro, però, è che il team VR46 è alla ricerca di un pilota che possa alzare l’asticella e lottare per le posizioni che contano al più presto. Come riportato da Corsedimoto, infatti, Fabio Di Giannantonio potrebbe lasciare la scuderia a fine 2026.

Del resto, il suo contratto scade proprio al termine del prossimo anno, e questa potrebbe essere l’occasione giusta per cercare sul mercato un pilota in grado di lottare contro Marc Marquez e Marco Bezzecchi (che nel 2025 ha dimostrato di poterci stare in quelle posizioni di vertice, così come Alex Marquez). Di Giannantonio non è l’unico pilota in scadenza nel 2026, dato che per molti altri la situazione è più o meno la stessa.

Ma chi potrebbe sostituirlo? Celestino Vietti in ottica 2027 è sicuramente uno dei candidati più promettenti, considerando che è membro da tanti anni della VR46 Academy, mentre corre nel motomondiale dal 2019. Forse, però, Valentino Rossi e colleghi pensano a profili più simili a quello di Pedro Acosta, cercato anche in passato. Per il suo futuro, dipenderà moltissimo anche dalla competitività fatta registrare dalla KTM, tuttavia in VR46 evidentemente non mollano l’osso: con l’ambizione di correre in MotoGP con un pilota di alto livello fra due anni.