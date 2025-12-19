Mondiale F1, ribaltata la classifica: che umiliazione per Norris

La Formula 1 ribalta tutto a pochi giorni dalla fine della stagione, la classifica sorprende e lascia i tifosi di Norris senza parole.

La stagione di Formula 1 si è chiusa da poco e l’immagine ancora fresca nella memoria degli appassionati è quella di Lando Norris che festeggia il titolo mondiale. Un’esplosione di gioia, meritata, arrivata al termine di un campionato combattuto fino all’ultima gara, dove il britannico è riuscito a prendersi ciò che inseguiva da anni. Senza ombra di dubbio, per molti è stato il simbolo di una nuova era, la conferma che il talento e la perseveranza possono finalmente spezzare gerarchie consolidate.

Proprio quando l’entusiasmo sembrava destinato a durare ancora a lungo, però, ecco arrivare una notizia capace di gelare i tifosi. Una classifica completamente diversa, che racconta un’altra faccia della Formula 1, altrettanto reale e forse ancora più spietata. Una graduatoria che ribalta le percezioni e riporta tutti con i piedi per terra. Lando Norris solo terzo dietro a Verstappen che si conferma primo. Incredulità tra i tifosi e gli appassionati.

Lando Norris solo terzo, tifosi increduli

In Formula 1, infatti, non si corre solo contro il cronometro. Si corre contro il mercato, contro il valore del talento, contro il peso del business globale che avvolge il motorsport più popolare del pianeta. È un mondo dove immagine, contratti e sponsor contano quasi quanto i decimi sul giro secco. E a fotografare questa realtà ci pensa la classifica dei piloti più pagati del 2025 elaborata da Forbes.

I numeri raccontano una F1 sempre più ricca, sempre più polarizzata e sempre più legata a logiche che vanno ben oltre il risultato della domenica. In cima alla graduatoria dei guadagni c’è ancora Max Verstappen, che con 76 milioni di dollari complessivi si conferma il pilota più pagato del Circus per il quarto anno consecutivo. Di questi, 65 milioni arrivano dallo stipendio base e 11 dai bonus. Un primato economico che resiste anche in una stagione in cui l’olandese ha dovuto cedere lo scettro iridato proprio a Norris.

Il dato che sorprende di più, però, riguarda proprio il neo campione del mondo. Lando Norris ha vinto il Mondiale 2025 all’ultima gara, conquistando anche un bonus stimato intorno ai 10 milioni di dollari. Eppure, nella classifica dei guadagni, si ferma solo al terzo posto con 57,5 milioni complessivi. Davanti a lui c’è Lewis Hamilton, secondo, a conferma di quanto il peso del nome e della storia continui a incidere in maniera determinante.

La spiegazione è piuttosto semplice. Lo stipendio base di Norris è ancora relativamente contenuto rispetto ai big storici del Circus. Parliamo di circa 18 milioni di dollari, una cifra importante ma lontana dagli standard dei piloti più affermati sul piano commerciale. Questo squilibrio dimostra come il mercato della Formula 1 premi non solo i risultati, ma anche la capacità di attrarre sponsor, pubblico e investimenti a lungo termine.

Insomma, se in pista Norris è il numero uno, fuori dalla pista la gerarchia cambia radicalmente. La classifica del Mondiale viene letteralmente stravolta quando si guarda ai guadagni, ricordando a tutti che la Formula 1 è uno sport, certo, però anche un’industria globale. E in questo equilibrio sottile tra talento e business, la vera sfida continua ben oltre la bandiera a scacchi.