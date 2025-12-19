Svelato dove si trova Marco Simoncelli: annuncio struggente

Marco Simoncelli è scomparso tragicamente nel 2011 a Sepang, e da quel momento in avanti non è mai stato dimenticato.

Ci sono eventi che non si possono dimenticare, dolori che non si possono archiviare. La morte di Marco Simoncelli, scomparso durante il GP di Sepang del 2011, è sicuramente uno di quegli eventi che non possono essere semplicemente eliminati dalla nostra mente.

E infatti, quel grande dolore familiari, amici, appassionati e addetti ai lavori lo rimembrano anche nel 2025, e non ci sono dubbi che sarà così pure nel 2026.

Se da una parte la sofferenza è tanta, pure l’amore e l’affetto nei confronti del compiantissimo pilota italiano non è assolutamente da meno. Nelle ultime ore e negli ultimi giorni siamo tornati a parlarne, grazie al racconto fortemente emozionante e struggente di papà Paolo: quanto dichiarato da quest’ultimo, ha veramente commosso tutti quanti.

Dove si trova Marco Simoncelli: il racconto è struggente

Immaginare cosa possa anche solo lontanamente significare perdere un parente come un figlio è davvero impossibile per chi ha avuto la fortuna di non provare questa sensazione. Persone come Paolo Simoncelli, quindi, vanno solo rispettate e ascoltate per quello che hanno da dire, raccontare, riportare. Padre di Marco, scomparso a Sepang nel 2011, ha voluto riparlare di suo figlio.

Intervistato dal Corriere della Sera, il proprietario del team Sic58 Squadra Corse ha ricordato il grande dolore che lo caratterizza ancora oggi, pur non avendo alcun rimpianto per quanto successo in Malesia oltre dieci anni fa: “Sono arrabbiato con Dio. I genitori non dovrebbero mai sopravvivere ai figli”. Paolo Simoncelli ha spiegato che, nonostante questo, non ha alcun rimpianto, perché ‘Sic’ è morto facendo ciò che lo rendeva felice. In più, ha rivelato qualcosa di davvero tenero e commovente: “Le ceneri di mio figlio si trovano in camera sua. Non è cambiato niente, dorme ancora lì”.

Qualcosa di molto emozionante e sturggente, per quanto difficile da accettare per un genitore. La storia di Marco Simoncelli ha un risvolto davvero tragico, ma nonostante questo l’affetto e l’amore che lo coinvolge ogni anno da quel maledetto 2011 dimostra anche quanta importanza abbia avuto e abbia tuttora per le persone che gli hanno voluto bene e per il motocislimo in generale. Una figura positiva, carismatica, sensibile, sempre sorridente e felice di fare ciò che amava di più al mondo, ovvero correre su una motocicletta. Felice. Una parola, un’emozione che papà Paolo ci ha tenuto particolarmente a rimarcare. Perché questo era ‘Super Sic’ e in questo modo, più o meno tutti, dovremmo sforzarci di ricordarlo.