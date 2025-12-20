Tragedia Bagnaia, ha dovuto accettarlo: strazio assoluto in MotoGP

Pochi lo hanno capito, ma durante la stagione corrente Francesco Bagnaia ha affrontato un mostro silenzioso. Il suo strazio non è passato del tutto sotto i radar.

Durante la stagione del 2025, Ducati Lenovo ha toccato con mano entrambe le direzioni in cui la carriera di un grande campione può andare. Da un lato c’è la gloriosa ripresa dopo un periodo difficile, quella che ha raggiunto Marc Maruqez conquistando un trofeo che, siamo sinceri, solo 3 anni fa sembrava impensabile, dopo i suoi problemi di salute e le sue prestazioni nelle stagioni finali con Honda Repsol.

Dall’altro lato, la “caduta degli Dei” che è toccata a Pecco Bagnaia. Dopo aver portato a casa con facilità e abilità ben 2 titoli in MotoGP – a cui non dobbiamo scordare di aggiungere il titolo ottenuto in Moto2 – l’atleta italiano si è trovato a fare i conti con una stagione stranamente complicata e quasi mai coronata da grandi vittorie o risultati soddisfacenti.

Come è possibile che due atleti che hanno corso sulla stessa moto, nella stessa squadra, ricevendo – a detta di Dall’Igna e Tardozzi – lo stesso livello di assistenza e supporto da parte del personale del team abbiano avuto un simile distacco in quanto a performance? Molti hanno ipotizzato che Bagnaia abbia combattuto una battaglia diversa da quella vista in pista: una che ha avuto il teatro principale nella sua testa.

Pecco senza speranze: ha dovuto accettarlo

La scarsa intesa trovata con la motocicletta è stata, secondo Pecco, la principale causa del suo insuccesso mentre molti piloti esperti come per esempio Kevin Schwantz ritengono che Bagnaia abbia sbagliato nel tentare di emulare troppo lo stile di guida del suo – ingombrante – compagno di squadra poi premiato dal titolo. Quale che sia la verità, dal punto di vista psicologico, Pecco è stato davvero annichilito da una realizzazione.

Accettare di non poter lottare per il titolo circa a metà stagione ha pesato molto su Francesco Bagnaia, lo ha detto lui stesso ai microfoni nella conferenza a fine stagione: “Ho solo faticato. Prima, un buon risultato era vincere e un cattivo risultato era arrivare terzo. Ora invece un buon risultato è già finire tra i primi cinque. Quindi ho dovuto cambiare un po’ l’obiettivo”, le sue parole. E poi, la confessione.

“La cosa importante per me questa stagione è stata semplicemente accettare di non sentirmi bene sulla mia moto e di non poter lottare per ciò che so di poter lottare. Questa è stata la cosa più difficile da accettare”, chiude il pilota. Se questo malessere si sia generato solo per la scarsa intesa con la moto o per altri motivi, più personali, non ci è dato saperlo. Speriamo solo che la crisi sia passata e di rivedere un Pecco più motivato e costante, nel 2026.